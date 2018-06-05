Почему русофобия в тренде на Украине: расследование НТВ

Что произошло с украинским теннисистом Стаховским, который заявил, что готов душить людей за русскую речь? И сколько еще знаменитостей Незалежной придерживаются таких взглядов?
Знаменитый украинский теннисист Сергей Стаховский в интервью одному из киевских телеканалов по-русски признался в ненависти к русскому языку и сказал, что испытывает такое отвращение, слыша русскую речь, что «готов задушить собеседника». Такие высказывания звучат, как минимум, странно, от украинца, постоянно живущего в Словении, женатого на гражданке России и игравшего в паре с россиянином Михаилом Южным.
Впрочем, логика — не самая сильная черта большинства русофобов. Анастасия Приходько, когда-то выступавшая за Россию на Евровидении, сейчас поет в зоне военного конфликта в Донбассе, получает награды за поддержку украинской армии и обещает быть рядом с военными «до последнего патрона». А о стране, сделавшей её знаменитой — либо плохо, либо ничего.
Анастасия Приходько, певица: «Дорогие россияне! Хочу обратиться к вам. Я думаю, что вы должны, в первую очередь, снять свои коричневые очки. И посмотреть, что происходит в прекрасной стране Украине».
Актер Владимир Зеленский тоже свои самые большие гонорары получал в России, за съемки в комедиях. Не забывая при этом давать концерты для украинских военных и отпускать обидные шутки про крымчан и жителей Донбасса. Все, правда, изменилось, когда в Незалежной запретили его прибыльный сериал «Сваты». Тут он обрушился с критикой уже на СБУ.
Владимир Зеленский, актер: «Какого черта вы что-то там предлагаете? Кто вы такие? Что вы сделали? Раз вы „Служба безопасности Украины“ — заботьтесь о безопасности Украины. Чтобы на улицу можно было пойти, и детям было не страшно. А от „Сватов“ еще ни один человек не повесился».
Русофобские высказывания будто являются пропуском на Украину для бывших россиян. Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Впрочем, логика — не самая сильная черта большинства русофобов. Анастасия Приходько, когда-то выступавшая за Россию на Евровидении, сейчас поет в зоне военного конфликта в Донбассе, получает награды за поддержку украинской армии и обещает быть рядом с военными «до последнего патрона». А о стране, сделавшей её знаменитой — либо плохо, либо ничего.
Анастасия Приходько, певица: «Дорогие россияне! Хочу обратиться к вам. Я думаю, что вы должны, в первую очередь, снять свои коричневые очки. И посмотреть, что происходит в прекрасной стране Украине».
Актер Владимир Зеленский тоже свои самые большие гонорары получал в России, за съемки в комедиях. Не забывая при этом давать концерты для украинских военных и отпускать обидные шутки про крымчан и жителей Донбасса. Все, правда, изменилось, когда в Незалежной запретили его прибыльный сериал «Сваты». Тут он обрушился с критикой уже на СБУ.
Владимир Зеленский, актер: «Какого черта вы что-то там предлагаете? Кто вы такие? Что вы сделали? Раз вы „Служба безопасности Украины“ — заботьтесь о безопасности Украины. Чтобы на улицу можно было пойти, и детям было не страшно. А от „Сватов“ еще ни один человек не повесился».
Русофобские высказывания будто являются пропуском на Украину для бывших россиян. Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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