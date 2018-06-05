СМИ: Мэй могла быть финансово заинтересована в истории с отравлением Скрипалей

Кто утверждает, что британский премьер
из-за денег начала раздувать дело Скрипалей? И сколько стоит подкупить Лондон?
Европейские журналисты предположили, что причина недружественной настойчивости британского премьера в деле Скрипалей банальна: взятка. Подробности этой версии узнала корреспондент НТВ Лиза Герсон.
Громкий скандал разгорается в Британии, который может пролить свет на причину такой настойчивости премьер-министра Терезы Мэй в обвинении России по делу Скрипалей. При том, что за три месяца не представлено никаких доказательств. По версии газеты The Independent «это сделали русские, живущие в Англии». Издание пишет, что с 2010 года правящая консервативная партия Британии получила 3 миллиона фунта стерлингов русских денег.
Реальная цифра в разы больше. Правда в том, что русские, которые переехали в Лондон с деньгами и пытаются завоевать уважение среди местной элиты, войти в высшее общество и ввести туда своих детей, чтобы те не были изгоями в частных школах, пытаются это уважение купить. Англичане деньги берут, но при этом всячески морщатся, как кошка на морковку. И в свое общество тех, кто не «истинный англичанин» не принимают.
Один из конкретных примеров, который описала та же газета The Independent — член Консервативной партии, супруга банкира Владимира Чернухина. В 2000 году, ещё в правительстве Касьянова, он занимал должность замминистра финансов. В 2004 году во время громкого скандала в Минфине уехал с семьей жить в Лондон. Купил там за 72 миллиона фунтов дом, а его супруга заинтересовалась политикой. Например, за 160 тысяч фунтов купила право сыграть в теннис с будущим министром иностранных дел Борисом Джонсоном. Интересно, за какую сумму Джонсон пустил бы её посидеть в своем кресле? Ведь в этих частных школах директор может продать богатому ребенку за десять тысяч фунтов право посидеть в своем кресле один день. И весь этот день ребенок может устраивать бесконечные перемены и кормить всех остальных мороженым.
В общем, в свете этого тотального хапанья русских денег школами, политиками, риелторами — антироссийская риторика выглядит лицемерно. И похоже, все это уже раздражает самих британцев. Местная пресса даже с министрами не церемонится, когда речь заходит о деле Скрипалей. Так британский журналист Ричард Маделей призвал к ответу за хамство министра обороны Уильямсона. Маделей четыре раза задал министру в прямом эфире простой вопрос: «Сожалеете ли Вы, что по делу в Солсбери сказали России „заткнуться и отвалить“?»
Министр обороны выступал по телевидению из сафари-парка в английском Вустере со слонами на заднем фоне. Выглядело это так, как будто он не глава Минобороны Великобритании, а министр сельского хозяйства Индии. Он трижды попытался отделаться от ведущего пустыми словами, и ведущий не выдержал.
Ричард Маделей, журналист: «Вы жалеете, что использовали такую фразу? Это мой вопрос».
Гэвин Уильямсон, министр обороны Великобритании: «Должен сказать, что мы объединили усилия с нашими союзниками…»
Ричард Маделей: «Так, мне понятно. Отлично. Интервью закончено, потому что Вы не отвечаете на вопрос. Удачи Вам там со слонами».
Примечательно, что на ведущего, после этого не обрушился поток ругательств. Напротив, интервью имело большой успех. Видимо, действительно, что-то меняется в британском сознании.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Громкий скандал разгорается в Британии, который может пролить свет на причину такой настойчивости премьер-министра Терезы Мэй в обвинении России по делу Скрипалей. При том, что за три месяца не представлено никаких доказательств. По версии газеты The Independent «это сделали русские, живущие в Англии». Издание пишет, что с 2010 года правящая консервативная партия Британии получила 3 миллиона фунта стерлингов русских денег.
Реальная цифра в разы больше. Правда в том, что русские, которые переехали в Лондон с деньгами и пытаются завоевать уважение среди местной элиты, войти в высшее общество и ввести туда своих детей, чтобы те не были изгоями в частных школах, пытаются это уважение купить. Англичане деньги берут, но при этом всячески морщатся, как кошка на морковку. И в свое общество тех, кто не «истинный англичанин» не принимают.
Один из конкретных примеров, который описала та же газета The Independent — член Консервативной партии, супруга банкира Владимира Чернухина. В 2000 году, ещё в правительстве Касьянова, он занимал должность замминистра финансов. В 2004 году во время громкого скандала в Минфине уехал с семьей жить в Лондон. Купил там за 72 миллиона фунтов дом, а его супруга заинтересовалась политикой. Например, за 160 тысяч фунтов купила право сыграть в теннис с будущим министром иностранных дел Борисом Джонсоном. Интересно, за какую сумму Джонсон пустил бы её посидеть в своем кресле? Ведь в этих частных школах директор может продать богатому ребенку за десять тысяч фунтов право посидеть в своем кресле один день. И весь этот день ребенок может устраивать бесконечные перемены и кормить всех остальных мороженым.
В общем, в свете этого тотального хапанья русских денег школами, политиками, риелторами — антироссийская риторика выглядит лицемерно. И похоже, все это уже раздражает самих британцев. Местная пресса даже с министрами не церемонится, когда речь заходит о деле Скрипалей. Так британский журналист Ричард Маделей призвал к ответу за хамство министра обороны Уильямсона. Маделей четыре раза задал министру в прямом эфире простой вопрос: «Сожалеете ли Вы, что по делу в Солсбери сказали России „заткнуться и отвалить“?»
Министр обороны выступал по телевидению из сафари-парка в английском Вустере со слонами на заднем фоне. Выглядело это так, как будто он не глава Минобороны Великобритании, а министр сельского хозяйства Индии. Он трижды попытался отделаться от ведущего пустыми словами, и ведущий не выдержал.
Ричард Маделей, журналист: «Вы жалеете, что использовали такую фразу? Это мой вопрос».
Гэвин Уильямсон, министр обороны Великобритании: «Должен сказать, что мы объединили усилия с нашими союзниками…»
Ричард Маделей: «Так, мне понятно. Отлично. Интервью закончено, потому что Вы не отвечаете на вопрос. Удачи Вам там со слонами».
Примечательно, что на ведущего, после этого не обрушился поток ругательств. Напротив, интервью имело большой успех. Видимо, действительно, что-то меняется в британском сознании.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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