    Корпорация Apple представила iOS 12

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    Корпорация Apple представила iOS 12

    Корпорация Apple представила iOS 12

    Корпорация Apple представила iOS 12
  • Фото: Associated Press © 2018, Marcio Jose Sanchez

    • Apple представила новую версию своей системы iOS 12 с улучшенной производительностью и новыми функциями, а также платформой для разработки AR-приложений ARKit.

    В Калифорнии на конференции разработчиков программного обеспечения американская компания Apple представила новую версию своей мобильной операционной системы (ОС) iOS 12. По словам вице-президента Apple по разработке программного обеспечения Крэйга Федериги, iOS 12 будет обладать целым рядом новых функций и отличаться повышенной производительностью.

    Представитель компании заявил, что некоторые приложения в новой iOS открываются и работают в два раза быстрее, чем при предыдущей версии. Федериги также подчеркнул, что iOS 12 будет доступна на всех устройствах, на которых работает iOS 11.

    Крэйг Федериги, вице-президент Apple по разработке программного обеспечения: «Мы уделили особое внимание старым устройствам».

    Apple также представила новую версию ARKit — набора программных инструментов, при помощи которых можно создавать приложения для устройств Apple на основе технологий дополненной реальности. Кроме того, были представлены обновления магазина Mac App Store и операционной системы для настольных компьютеров — macOS Mojave.

    На фоне этих новостей акции корпорации Apple по итогам понедельника выросли на 0,84% до рекордных 191,83 доллара.

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