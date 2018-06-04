Корпорация Apple представила iOS 12

Apple представила новую версию своей системы iOS 12 с улучшенной производительностью и новыми функциями, а также платформой для разработки
AR-приложений ARKit.
В Калифорнии на конференции разработчиков программного обеспечения американская компания Apple представила новую версию своей мобильной операционной системы (ОС) iOS 12. По словам вице-президента Apple по разработке программного обеспечения Крэйга Федериги, iOS 12 будет обладать целым рядом новых функций и отличаться повышенной производительностью.
Представитель компании заявил, что некоторые приложения в новой iOS открываются и работают в два раза быстрее, чем при предыдущей версии. Федериги также подчеркнул, что iOS 12 будет доступна на всех устройствах, на которых работает iOS 11.
Крэйг Федериги, вице-президент Apple по разработке программного обеспечения: «Мы уделили особое внимание старым устройствам».
Apple также представила новую версию ARKit — набора программных инструментов, при помощи которых можно создавать приложения для устройств Apple на основе технологий дополненной реальности. Кроме того, были представлены обновления магазина Mac App Store и операционной системы для настольных компьютеров — macOS Mojave.
На фоне этих новостей акции корпорации Apple по итогам понедельника выросли на 0,84% до рекордных 191,83 доллара.
Представитель компании заявил, что некоторые приложения в новой iOS открываются и работают в два раза быстрее, чем при предыдущей версии. Федериги также подчеркнул, что iOS 12 будет доступна на всех устройствах, на которых работает iOS 11.
Крэйг Федериги, вице-президент Apple по разработке программного обеспечения: «Мы уделили особое внимание старым устройствам».
Apple также представила новую версию ARKit — набора программных инструментов, при помощи которых можно создавать приложения для устройств Apple на основе технологий дополненной реальности. Кроме того, были представлены обновления магазина Mac App Store и операционной системы для настольных компьютеров — macOS Mojave.
На фоне этих новостей акции корпорации Apple по итогам понедельника выросли на 0,84% до рекордных 191,83 доллара.
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