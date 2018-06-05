Автор бельгийского клипа Dva Vodka рассказал о поездках в Россию

Как бельгийская песня к чемпионату мира в России стала хитом Интернета? Медведи и балалайки снова покоряют мир? И что еще автор песни Dva Vodka Том Уос
запомнил из своих поездок по России?
Неофициальным гимном сборной Бельгии на чемпионате мира по футболу может стать хит местного актера и телеведущего Тома Уоса. В клипе, естественно, набор штампов: медведи, балалайка и водка. И для полноты картины — знакомство с главными, по мнению автора, русскими словами: «водка» и «спасибо». Шутка ли это, или же, всё, что бельгийцы знают о России, что все русские пьют водку, едят борщ и играют с медведями на балалайке? Журналисты НТВ связались с автором клипа.
Том Уос, бельгийский актер, ведущий, певец: «Это, конечно, шутка. Несколько лет назад я написал похожую песню про Испанию. Так там пелось, что у каждой испанской женщины есть усы. Они тогда очень обиделись, но это же шутка. Я не раз бывал в России и знаю, что вы делаете много чего, кроме того, что пьете водку. Я даже встречался с бывшим президентом Михаилом Горбачёвым. Я был в Москве, Ростове, Петербурге. Я люблю вашу страну. И я пил „два водка“ много раз. Поэтому знаю, что вы всегда говорите: „Давайте скажем тост“. Потом следует какая-то речь. И если я пью, то и я должен произнести речь. Потом кто-то еще. Так что я разбираюсь в вопросе».
Подробности — в репортаже Итогов
Том Уос, бельгийский актер, ведущий, певец: «Это, конечно, шутка. Несколько лет назад я написал похожую песню про Испанию. Так там пелось, что у каждой испанской женщины есть усы. Они тогда очень обиделись, но это же шутка. Я не раз бывал в России и знаю, что вы делаете много чего, кроме того, что пьете водку. Я даже встречался с бывшим президентом Михаилом Горбачёвым. Я был в Москве, Ростове, Петербурге. Я люблю вашу страну. И я пил „два водка“ много раз. Поэтому знаю, что вы всегда говорите: „Давайте скажем тост“. Потом следует какая-то речь. И если я пью, то и я должен произнести речь. Потом кто-то еще. Так что я разбираюсь в вопросе».
Подробности — в репортаже Итогов
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