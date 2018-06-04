Число жертв извержения вулкана Фуэго превысило 60 человек

Власти Гватемалы опубликовали новые данные о числе погибших в результате стихийного бедствия.
Как передает Reuters , по последним данным правительства Гватемалы жертвами извержения вулкана в этой стране стали не менее 62 человек. Ранее сообщалось о 56 погибших.
Официальныйо представитель Национального института судебной медицины Гватемалы Мирна Селедон рассказала, что из всех найденных тел погибших пока удалось идентифицировать только 13 человек. Потребуется проведение экспертиз.
Власти Гватемалы объявили трехдневный траур.. В нескольких районах страны объявлен режим стихийного бедствия. Значительные территории засыпаны пеплом. Сотни людей получили ожоги и травмы. Международный аэропорт в столице Гватемалы закрыт. Из опасной зоны эвакуировано более 3 тысяч человек. У побережья Гватемалы произошло землетрясение магнитудой 5,2.
Официальныйо представитель Национального института судебной медицины Гватемалы Мирна Селедон рассказала, что из всех найденных тел погибших пока удалось идентифицировать только 13 человек. Потребуется проведение экспертиз.
Власти Гватемалы объявили трехдневный траур.. В нескольких районах страны объявлен режим стихийного бедствия. Значительные территории засыпаны пеплом. Сотни людей получили ожоги и травмы. Международный аэропорт в столице Гватемалы закрыт. Из опасной зоны эвакуировано более 3 тысяч человек. У побережья Гватемалы произошло землетрясение магнитудой 5,2.
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