Блогер Соболев признался, что нападение на него было постановкой

Российский блогер Николай Соболев извинился перед подписчиками за размещение постановочного ролика с якобы произошедшим нападением на него и назвал фейковую новость частью социального эксперимента.
Российский блогер Николай Соболев записал видеоролик, в котором признался, что нападение на него был инсценировкой. Блогер извинился перед обманутыми подписчиками и заявил, что все это было частью «глобального социального эксперимента», которому он посвятит отдельный «огромный ролик про ложные вбросы и про дезинформацию в наше время».
Николай Соболев, блогер: «Искренне хочу извиниться перед всеми людьми, которых я ввел в заблуждение».
Блогер также припомнил, кто из звезд шоу-бизнеса пользовался вирусными роликами о якобы произошедших избиениях или «случайно снятых свидетелями скандалах» для рекламы своих проектов.
В соцсетях несколько дней обсуждали инцидент, который произошел с популярным видеоблогером Николаем Соболевым. Он заявил, что стал жертвой нападения неких злоумышленников возле студии, где он записывается.
Одновременно появился и видеоролик с избиением. Но многие подписчики усомнились в том, было ли нападение на самом деле. Обращения в полицию так и не поступило, а у профессиональных гримеров вызвали подозрения синяки и травмы, якобы полученные Соболевым. А многие поклонники не забыли, что когда-то блогер добивался популярности снимая розыгрыши и социальные эксперименты.
Николай Соболев, блогер: «Искренне хочу извиниться перед всеми людьми, которых я ввел в заблуждение».
Блогер также припомнил, кто из звезд шоу-бизнеса пользовался вирусными роликами о якобы произошедших избиениях или «случайно снятых свидетелями скандалах» для рекламы своих проектов.
В соцсетях несколько дней обсуждали инцидент, который произошел с популярным видеоблогером Николаем Соболевым. Он заявил, что стал жертвой нападения неких злоумышленников возле студии, где он записывается.
Одновременно появился и видеоролик с избиением. Но многие подписчики усомнились в том, было ли нападение на самом деле. Обращения в полицию так и не поступило, а у профессиональных гримеров вызвали подозрения синяки и травмы, якобы полученные Соболевым. А многие поклонники не забыли, что когда-то блогер добивался популярности снимая розыгрыши и социальные эксперименты.
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