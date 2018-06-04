В ООН назвали бесчеловечным положение американских бедняков

В ООН заявили, что в США наблюдается самый высокий уровень неравенства среди западных стран.
Спецдокладчик ООН по вопросу о крайней нищете и правах человека Филип Альстон в своем докладе назвал Соединенные Штаты «страной сильных контрастов» и обратил внимание на то, что сегодня в одной из самых богатых стран мира 40 миллионов человек живут в бедности. А еще 5 миллионов американцев вынуждены существовать в условиях, напоминающих страны третьего мира, что, по словам Альстона, «жестоко и бесчеловечно».
Также спецдокладчик раскритиковал налоговую политику Дональда Трампа, которая, по его мнению, предусматривает «массированные послабления для корпораций и очень богатых людей». При этом Альстон отметил, что продолжительность жизни в США короче, чем в «других богатых демократиях», а в обществе сохраняется проблема «хронической сегрегации».
Кроме того, спецдокладчик заявил, что «американским ответом на бедность» стало «наказание и заключение в тюрьму». По его словам, в США оно используется для того, чтобы «сделать социальные проблемы временно невидимыми и создать мираж, будто бы что-то сделано», передает ТАСС.
Также спецдокладчик раскритиковал налоговую политику Дональда Трампа, которая, по его мнению, предусматривает «массированные послабления для корпораций и очень богатых людей». При этом Альстон отметил, что продолжительность жизни в США короче, чем в «других богатых демократиях», а в обществе сохраняется проблема «хронической сегрегации».
Кроме того, спецдокладчик заявил, что «американским ответом на бедность» стало «наказание и заключение в тюрьму». По его словам, в США оно используется для того, чтобы «сделать социальные проблемы временно невидимыми и создать мираж, будто бы что-то сделано», передает ТАСС.
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