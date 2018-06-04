Командующий ВМС Украины заявил о приближении к точке невозврата

Командующий
Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко заявил, что отрасль военного кораблестроения срочно нуждается в деньгах.
Воронченко обратил внимание на нехватку средств на программу строительства корветов проекта 58250 для украинского флота, о возобновлении которой власти объявили еще в прошлом году. Недостаток финансирования, по словам командующего ВМС, в скором будущем грозит коллапсом всей отрасли военного кораблестроения страны.
Игорь Воронченко, командующий ВМС Украины: «Как угодно, но 1 млрд 361 миллион гривен (52 млн долларов) дайте на флот. Потому что если мы не вложим соответствующий финансовый ресурс, то точку невозврата пройдем».
Воронченко подчеркнул, что обсуждал эту проблему с Петром Порошенко и депутатами Рада, и сообщил, что сейчас рассматривается вопрос, чтобы «во втором полугодии этого года средства были найдены», передает ТАСС.
Корветы проекта 58250 — планирующийся перспективный тип кораблей ВМС Украины, разработка которых завершилась в 2008 году. Первый корвет был заложен еще в 2001 году, всего планировалось построить до 12 кораблей, однако ни один из них так и не был достроен. В прошлом году в Киеве объявили о решении возобновить финансирование проекта. Теперь сдать первый корабль планируется в 2022 году.
Игорь Воронченко, командующий ВМС Украины: «Как угодно, но 1 млрд 361 миллион гривен (52 млн долларов) дайте на флот. Потому что если мы не вложим соответствующий финансовый ресурс, то точку невозврата пройдем».
Воронченко подчеркнул, что обсуждал эту проблему с Петром Порошенко и депутатами Рада, и сообщил, что сейчас рассматривается вопрос, чтобы «во втором полугодии этого года средства были найдены», передает ТАСС.
Корветы проекта 58250 — планирующийся перспективный тип кораблей ВМС Украины, разработка которых завершилась в 2008 году. Первый корвет был заложен еще в 2001 году, всего планировалось построить до 12 кораблей, однако ни один из них так и не был достроен. В прошлом году в Киеве объявили о решении возобновить финансирование проекта. Теперь сдать первый корабль планируется в 2022 году.
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