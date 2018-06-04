    Солист группы «Градусы» попал в ДТП из-за уснувшего водителя

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    • Фото: pashock_official / instagram.com
    Солист группы «Градусы» попал в ДТП <nobr>из-за</nobr> уснувшего водителя

    Солист группы «Градусы» попал в ДТП из-за уснувшего водителя

    Солист группы «Градусы» попал в ДТП <nobr>из-за</nobr> уснувшего водителя
  • Фото: pashock_official / instagram.com

    • Музыкант Роман Пашков попал в аварию, когда ехал на такси в аэропорт Внуково.

    Солист популярной музыкальной группы «Градусы» Роман Пашков в понедельник ночью попал в ДТП в Москве. Музыкант получил ушибы головы, плеча, а также травмы пальцев. На своей странице в Instagram Пашков рассказал о происшествии, а также извинился перед поклонниками за то, что ближайшие концерты придется отменить.

    Роман Пашков, музыкант: «Со мной все в порядке. В принципе, все оказалось проще, чем я думал. Лишился немного самой любимой части своих волос… Прошу принять извинения за отмену двух концертов в Турции. Приедем попозже. Все хорошо. Берегите себя».

    Как сообщил «Комсомольской правде» представитель группы, происшествие произошло из-за того, что водитель такси уснул за рулем.

    Представитель группы «Градусы»: «Водитель уснул на Киевском шоссе и врезался в грузовик, который стоял на „аварийке“. Кузов машины сжало. Рома жив, водитель тоже. Но странно, что водитель отказался от медосвидетельствования».

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