Солист группы «Градусы» попал в ДТП из-за уснувшего водителя

Музыкант Роман Пашков попал в аварию, когда ехал на такси в аэропорт Внуково.
Солист популярной музыкальной группы «Градусы» Роман Пашков в понедельник ночью попал в ДТП в Москве. Музыкант получил ушибы головы, плеча, а также травмы пальцев. На своей странице в Instagram Пашков рассказал о происшествии, а также извинился перед поклонниками за то, что ближайшие концерты придется отменить.
Роман Пашков, музыкант: «Со мной все в порядке. В принципе, все оказалось проще, чем я думал. Лишился немного самой любимой части своих волос… Прошу принять извинения за отмену двух концертов в Турции. Приедем попозже. Все хорошо. Берегите себя».
Как сообщил «Комсомольской правде» представитель группы, происшествие произошло из-за того, что водитель такси уснул за рулем.
Представитель группы «Градусы»: «Водитель уснул на Киевском шоссе и врезался в грузовик, который стоял на „аварийке“. Кузов машины сжало. Рома жив, водитель тоже. Но странно, что водитель отказался от медосвидетельствования».
Роман Пашков, музыкант: «Со мной все в порядке. В принципе, все оказалось проще, чем я думал. Лишился немного самой любимой части своих волос… Прошу принять извинения за отмену двух концертов в Турции. Приедем попозже. Все хорошо. Берегите себя».
Как сообщил «Комсомольской правде» представитель группы, происшествие произошло из-за того, что водитель такси уснул за рулем.
Представитель группы «Градусы»: «Водитель уснул на Киевском шоссе и врезался в грузовик, который стоял на „аварийке“. Кузов машины сжало. Рома жив, водитель тоже. Но странно, что водитель отказался от медосвидетельствования».
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