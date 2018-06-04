Бессменного худрука «Буффа» вписали в «Золотую книгу Санкт-Петербурга»

Сегодня «Золотая книга Санкт-Петербурга» пополнилась еще одним именем. В летописи славы теперь значится и Исаак Штокбант. Ветеран Великой Отечественной, подполковник запаса, народный артист, а также основатель и бессменный художественный руководитель Театра «Буфф».

Курсанты Михайловской военной артиллерийской академии на церемонии награждения не могли не напомнить Исааку Штокбанту и всем собравшимся, подполковником запаса каких войск является народный артист России. Режиссер закончил войну в 19 лет, уже имея орден Красной звезды.



Со сцены Зеркальной гостиной напомнили, что уволится в запас Штокбант смог не сразу. И только в 35 смог поступить в театральный. Герой сегодняшнего события тогда и представить не мог, что он сам выпустит восемь курсов студентов. Евгений Александров был среди первого набора и знает своего педагога и режиссера уже 40 лет.



Евгений Александров, артист Театра «Буфф», заслуженный артист России: «Дело даже не в „Золотой книге“, хотя это само собой. Самое классное, что все собрались поздравить Исаака Романовича. Это здорово. Какой бы праздник ни был у Исаака Романовича, всего его ученики всегда приедут».



Каждый, чье имя вносится в книгу, оставляет запись. Обращение оставил и режиссер и основатель Театра «Буфф». Для него владение пером еще один дар — дар драматурга.



Исаак Штокбант, художественный руководитель Театра «Буфф», народный артист России: «Я посылаю тебе в бессрочное пользование все достижения нашей культуры, науки. Всего, что создано человеком. В своей жизни я пользовался этим богатством, защищал его и оберегал».



Из учеников поздравить Штокбанта пришли и Семён Спивак, и Юрий Гальцев. Сам уже народный артист и руководитель Театра эстрады.



Юрий Гальцев, народный артист России: «Это не только педагог. Он, как отец, всегда относился к нам».



Выступление учеников не могло не вызвать смех. Всё потому, что профессионально шутить и в то же время искренне их научил мастер.



Корреспондент НТВ Павел Рыжков передает с торжественной церемонии.