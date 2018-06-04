Росприроднадзор заинтересовался пожаром на свалке в Сланцах

Северо-западное отделение Росприроднадзора возбудило дело после возгорания на свалке в Ленобласти.

69

В административном правонарушении инспекторы департамента подозревают управляющую компанию по обращению с бытовыми отходами в Ленобласти. Пожар на полигоне в Сланцевском районе зафиксировали накануне.



Минувшей ночью в момент приезда сотрудников надзорного ведомства возгорание еще не было потушено. Там работала спецтехника. Кроме того, руководство полигона не проинформировало департамент об инциденте.



Сейчас Росприроднадзор продолжает административное расследование и выясняет, удалось ли на самом деле потушить свалку и ликвидировать задымление.