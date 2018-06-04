    Росприроднадзор заинтересовался пожаром на свалке в Сланцах. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРосприроднадзор заинтересовался пожаром на свалке в Сланцах

    Росприроднадзор заинтересовался пожаром на свалке в Сланцах

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    Росприроднадзор заинтересовался пожаром на свалке в Сланцах

    Росприроднадзор заинтересовался пожаром на свалке в Сланцах

    Росприроднадзор заинтересовался пожаром на свалке в Сланцах

      Северо-западное отделение Росприроднадзора возбудило дело после возгорания на свалке в Ленобласти.

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      В административном правонарушении инспекторы департамента подозревают управляющую компанию по обращению с бытовыми отходами в Ленобласти. Пожар на полигоне в Сланцевском районе зафиксировали накануне.

      Минувшей ночью в момент приезда сотрудников надзорного ведомства возгорание еще не было потушено. Там работала спецтехника. Кроме того, руководство полигона не проинформировало департамент об инциденте.

      Сейчас Росприроднадзор продолжает административное расследование и выясняет, удалось ли на самом деле потушить свалку и ликвидировать задымление.

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