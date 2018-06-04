    Петербургские полицейские задержали торговца гашишем на оживленной трассе. Санкт-Петербург, наркотики и наркомания. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПетербургские полицейские задержали торговца гашишем на оживленной трассе

    Петербургские полицейские задержали торговца гашишем на оживленной трассе

    комментировать
    Петербургские полицейские задержали торговца гашишем на оживленной трассе

    Петербургские полицейские задержали торговца гашишем на оживленной трассе

    Петербургские полицейские задержали торговца гашишем на оживленной трассе

      В Петербурге полицейские изъяли более 40 килограммов наркотиков.

      Эффектную спецоперацию с участием бойцов спецназа «Гром» могли наблюдать многие автомобилисты. Машину торговца гашишем остановили на одной из оживленных трасс. При обыске в черном минивэне с тонированными стеклами обнаружили тайник с запрещенными веществами.

      При задержании 34-летний водитель признал, что уже имеет судимость, но от дальнейших комментариев отказался. Сейчас владелец начиненного наркотиками автомобиля снова находится в СИЗО. Под стражу на время расследования его заключили по решению суда. Возбуждено уголовное дело.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru