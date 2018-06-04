Петербургские полицейские задержали торговца гашишем на оживленной трассе

В Петербурге полицейские изъяли более 40 килограммов наркотиков.

Эффектную спецоперацию с участием бойцов спецназа «Гром» могли наблюдать многие автомобилисты. Машину торговца гашишем остановили на одной из оживленных трасс. При обыске в черном минивэне с тонированными стеклами обнаружили тайник с запрещенными веществами.



При задержании 34-летний водитель признал, что уже имеет судимость, но от дальнейших комментариев отказался. Сейчас владелец начиненного наркотиками автомобиля снова находится в СИЗО. Под стражу на время расследования его заключили по решению суда. Возбуждено уголовное дело.

