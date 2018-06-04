    Виновник ДТП с 25 пострадавшими в Екатеринбурге был лишен прав за пьяную езду

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    • Фото: vk.com
    Виновник ДТП с 25 пострадавшими в Екатеринбурге был лишен прав за пьяную езду

    Виновник ДТП с 25 пострадавшими в Екатеринбурге был лишен прав за пьяную езду

    Виновник ДТП с 25 пострадавшими в Екатеринбурге был лишен прав за пьяную езду
  • Фото: vk.com

    • Автоавария с 25 пострадавшими в Екатеринбурге могла произойти из-за пьяного водителя.

    Как сообщили в правоохранительных органах, водитель иномарки, которая столкнулась с автобусом, отказался от медицинского освидетельствования. Очевидцы же рассказали, что мужчина находился в невменяемом состоянии и от него пахло алкоголем.

    Кроме того, во время проверки выяснилось, что предполагаемый виновник аварии ранее трижды привлекался к административной ответственности за пьяное вождение. За это он был лишен водительских прав и оштрафован на 30 тыс. рублей, сообщает РИА Новости.

    смотретьВ Екатеринбурге 24 человека пострадали в ДТП с автобусом
    В Екатеринбурге 24 человека пострадали в ДТП с автобусом
    Напомним, автоавария произошла сегодня днем на Сибирском тракте в Екатеринбурге. Водитель Daewoo Nexia сначала столкнулся с автомобилем Fiat, а потом вылетел на встречную полосу и врезался в автобус, который перевернулся после сильного удара.

    В результате ДТП травмы получили 25 человек, в том числе 18 женщин и три подростка. Все они были доставлены в больницы.

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