СМИ: банки Швейцарии заблокировали 1 млрд франков Виктора Вексельберга

Швейцарские банки, опасаясь санкций со стороны США, заблокировали средства на личных счетах Виктора Вексельберга, и теперь миллиардер намерен подать на них в суд.
Источник Forbes в группе «Ренова» уточнил, что речь идет примерно об 1 млрд франков. Средства заблокировали и публичные банки, такие как UBS и Credit Suisse, и частный Julius Baer, и даже, по некоторым данным, Bank of Cyprus, совладельцем которого является Виктор Вексельберг.
Издание Schweiz am Wochenende отмечает, что счета Вексельберга были открыты в соответствии со швейцарским законодательством, и активы были номинированы в франках, а не в долларах.
Финансисты полагают, что швейцарские банки пошли на такие меры в связи с американскими санкциями, которые были введены в отношении ряда российских бизнесменов. Несоблюдение требований чревато для банкиров огромными штрафами и отключением от долларовой системы.
Марат Агабалян, партнер Tertychny Agabalyan: «Швейцарские банки вообще крайне осторожны во взаимоотношениях со своими клиентами, однако, в данном случае, они видимо опасались санкций в виде финансовой ответственности в свой адрес со стороны США, поскольку большинство таких банков ведут активную деятельность и располагают соответствующими активами на территории США, а, следовательно, риск утраты ими своих активов достаточно велик».
Эксперты при этом отмечают, что действия швейцарцев противоречат внутренним законам, и отказ в обслуживании со ссылкой на американские санкции кажется слабым оправданием.
Forbes пишет, что юристы «Реновы» уже готовят иски против швейцарских банков и их сотрудников.
В начале апреля американские власти ввели санкции против крупнейших российских бизнесменов, в том числе Виктора Вексельберга и его группы «Ренова». Всего в черный список попали 24 россиянина, включая официальных лиц страны и 14 российских структур.
Издание Schweiz am Wochenende отмечает, что счета Вексельберга были открыты в соответствии со швейцарским законодательством, и активы были номинированы в франках, а не в долларах.
Финансисты полагают, что швейцарские банки пошли на такие меры в связи с американскими санкциями, которые были введены в отношении ряда российских бизнесменов. Несоблюдение требований чревато для банкиров огромными штрафами и отключением от долларовой системы.
Марат Агабалян, партнер Tertychny Agabalyan: «Швейцарские банки вообще крайне осторожны во взаимоотношениях со своими клиентами, однако, в данном случае, они видимо опасались санкций в виде финансовой ответственности в свой адрес со стороны США, поскольку большинство таких банков ведут активную деятельность и располагают соответствующими активами на территории США, а, следовательно, риск утраты ими своих активов достаточно велик».
Эксперты при этом отмечают, что действия швейцарцев противоречат внутренним законам, и отказ в обслуживании со ссылкой на американские санкции кажется слабым оправданием.
Forbes пишет, что юристы «Реновы» уже готовят иски против швейцарских банков и их сотрудников.
В начале апреля американские власти ввели санкции против крупнейших российских бизнесменов, в том числе Виктора Вексельберга и его группы «Ренова». Всего в черный список попали 24 россиянина, включая официальных лиц страны и 14 российских структур.
Комментарии