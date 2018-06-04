    После операции по увеличению груди женщина провела год в коме и умерла

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    • Фото: vk.com
    После операции по увеличению груди женщина провела год в коме и умерла

    После операции по увеличению груди женщина провела год в коме и умерла

    После операции по увеличению груди женщина провела год в коме и умерла
  • Фото: vk.com

    • Врачи не смогли спасти 29-летнюю жительницу Липецка, которая целый год провела в коме.

    Весной прошлого года женщина решила сделать операцию по увеличению груди и отправилась в одну из московских клиник.

    Однако после введения обезболивающего сердце пациентки остановилось. Врачам удалось ее реанимировать, но мозг женщины целых 3 минуты оставался без кислорода.

    В результате женщина впала в кому. Врачи и близкие пытались ее спасти, объявляли сбор средств на лечение. Но все попытки не увенчались успехом — женщина на днях умерла, так и не придя в сознание, сообщают местные СМИ.

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