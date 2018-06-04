Кузнецова рассказала Путину о нехватке импортных лекарств для детей

Детский омбудсмен обратила внимание президента на нехватку импортных препаратов для детей с редкими заболеваниями.

На встрече в Кремле с Владимиром Путиным Анна Кузнецова сказала, что далеко не все регионы обеспечивают таких детей всем необходимым.



Анна Кузнецова, уполномоченный по правам ребенка: «Только 30 регионов России на 100 процентов обеспечили запрос на лекарственные препараты детей с орфанными заболеваниями, с редкими заболеваниями. Дефицит сегодня составляет более 8 миллиардов рублей».



Вместе с тем, Кузнецова привела в пример препарат для диагностики туберкулеза, который стали производить в России. Детский омбудсмен предложила проработать возможность для российского производства и других лекарственных средств. Президент эту идею поддержал.