    Кузнецова рассказала Путину о нехватке импортных лекарств для детей. дети и подростки, медицина, Путин. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКузнецова рассказала Путину о нехватке импортных лекарств для детей

    Кузнецова рассказала Путину о нехватке импортных лекарств для детей

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    Кузнецова рассказала Путину о нехватке импортных лекарств для детей

    Кузнецова рассказала Путину о нехватке импортных лекарств для детей

    Кузнецова рассказала Путину о нехватке импортных лекарств для детей

      Детский омбудсмен обратила внимание президента на нехватку импортных препаратов для детей с редкими заболеваниями.

      На встрече в Кремле с Владимиром Путиным Анна Кузнецова сказала, что далеко не все регионы обеспечивают таких детей всем необходимым.

      Анна Кузнецова, уполномоченный по правам ребенка: «Только 30 регионов России на 100 процентов обеспечили запрос на лекарственные препараты детей с орфанными заболеваниями, с редкими заболеваниями. Дефицит сегодня составляет более 8 миллиардов рублей».

      Вместе с тем, Кузнецова привела в пример препарат для диагностики туберкулеза, который стали производить в России. Детский омбудсмен предложила проработать возможность для российского производства и других лекарственных средств. Президент эту идею поддержал.

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