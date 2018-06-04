УЕФА наказал «Зенит» матчем без зрителей из-за фанатов-расистов

Петербургский «Зенит» проведет следующий еврокубковый домашний матч при пустых трибунах.
Матчем без зрителей УЕФА решил наказать петербуржцев за поведение фанатов на ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с немецким «Лейпцигом» (1:1).
«Зениту» предстоит выплатить штраф в 20 тыс. евро за то, что фанаты бросали на поле посторонние предметы, и еще 50 тыс. евро за расистские выкрики с трибун. По данным СМИ, фанаты «Зенита» спели песню «Убили негра» после того, как темнокожий игрок «Лейпцига» отправился в нокаут из-за попавшего в лицо мяча.
Кроме того, УЕФА оштрафовал ЦСКА на 20 тыс. евро за то, что фанаты использовали пиротехнику и бросали предметы на поле во время матча Лиги Европы с «Арсеналом» (2:2).
«Зениту» предстоит выплатить штраф в 20 тыс. евро за то, что фанаты бросали на поле посторонние предметы, и еще 50 тыс. евро за расистские выкрики с трибун. По данным СМИ, фанаты «Зенита» спели песню «Убили негра» после того, как темнокожий игрок «Лейпцига» отправился в нокаут из-за попавшего в лицо мяча.
Кроме того, УЕФА оштрафовал ЦСКА на 20 тыс. евро за то, что фанаты использовали пиротехнику и бросали предметы на поле во время матча Лиги Европы с «Арсеналом» (2:2).
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