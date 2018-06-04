Путин подписал закон об отмене открепительных удостоверений на выборах в Думу

Президент России подписал закон, дающий избирателям право голосовать на парламентских выборах по месту нахождения.
Президент РФ Владимир Путин утвердил поправки в Федеральный закон «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального собрания РФ», согласно которым избиратели получат право проголосовать на парламентских выборах на участках по месту нахождения. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Новый закон вводит на выборах в Госдуму систему «Мобильный избиратель», подобную той, которая действовала на президентских выборах. Система предполагает отмену открепительных удостоверений и возможность голосовать не по месту прописки после включения в списки избирателей.
Порядок подачи заявлений для голосования по месту нахождения будет определять ЦИК РФ. Как и на выборах президента, подать заявление можно будет в МФЦ и в избиркомах, а также на портале госуслуг.
При этом голосовать на любом участке можно будет только за списки кандидатов от политических партий. За депутатов, которые будут избираться по одномандатным округам, можно будет голосовать только в пределах этих округов.
Новый закон также дает право Общественной палате РФ и региональным общественным палатам назначать наблюдателей в избирательные комиссии.
Новый закон вводит на выборах в Госдуму систему «Мобильный избиратель», подобную той, которая действовала на президентских выборах. Система предполагает отмену открепительных удостоверений и возможность голосовать не по месту прописки после включения в списки избирателей.
Порядок подачи заявлений для голосования по месту нахождения будет определять ЦИК РФ. Как и на выборах президента, подать заявление можно будет в МФЦ и в избиркомах, а также на портале госуслуг.
При этом голосовать на любом участке можно будет только за списки кандидатов от политических партий. За депутатов, которые будут избираться по одномандатным округам, можно будет голосовать только в пределах этих округов.
Новый закон также дает право Общественной палате РФ и региональным общественным палатам назначать наблюдателей в избирательные комиссии.
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