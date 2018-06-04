Московских водителей предупредили о надвигающейся грозе

Столичные власти предупредили московских водителей о сильном ветре и грозе.
Как сообщили в информационном центре Транспортного комплекса Москвы, уже вечером в столице пойдет дождь, который ночью сменится настоящей грозой. В связи с непогодой водителям рекомендуют отказаться от поездок.
Ранее синоптики сообщили, что вечером в столице ветер усилится до 18 м/с. Ожидается, что в Москве выпадет примерно 15 мм осадков (при месячной норме в 75 мм). А уже в середине недели москвичей ждет заметное похолодание. Особенно неприятными метеоусловия будут во вторник и среду.
Ближе к вечеру в Москве ухудшится погода: пойдёт дождь, усилится ветер, а ночью грянет самая настоящая гроза. Настоятельно рекомендуем вам пользоваться городским транспортом вместо личных автомобилей во время этих и иных природных катаклизмов! #погода #Москва ⛈️⛈️⛈️— Московский транспорт (@DtRoad) 4 июня 2018 г.
Ранее синоптики сообщили, что вечером в столице ветер усилится до 18 м/с. Ожидается, что в Москве выпадет примерно 15 мм осадков (при месячной норме в 75 мм). А уже в середине недели москвичей ждет заметное похолодание. Особенно неприятными метеоусловия будут во вторник и среду.
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