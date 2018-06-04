Московских водителей предупредили о надвигающейся грозе

Ближе к вечеру в Москве ухудшится погода: пойдёт дождь, усилится ветер, а ночью грянет самая настоящая гроза. Настоятельно рекомендуем вам пользоваться городским транспортом вместо личных автомобилей во время этих и иных природных катаклизмов! #погода #Москва ⛈️⛈️⛈️