    Московских водителей предупредили о надвигающейся грозе

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    Московских водителей предупредили о надвигающейся грозе

    Московских водителей предупредили о надвигающейся грозе

    Столичные власти предупредили московских водителей о сильном ветре и грозе.

    Как сообщили в информационном центре Транспортного комплекса Москвы, уже вечером в столице пойдет дождь, который ночью сменится настоящей грозой. В связи с непогодой водителям рекомендуют отказаться от поездок.



    Ранее синоптики сообщили, что вечером в столице ветер усилится до 18 м/с. Ожидается, что в Москве выпадет примерно 15 мм осадков (при месячной норме в 75 мм). А уже в середине недели москвичей ждет заметное похолодание. Особенно неприятными метеоусловия будут во вторник и среду.

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