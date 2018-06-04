    Фермер выпорол белку за кражу зерна: видео. жестокость, животные, Китай. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВФермер выпорол белку за кражу зерна: видео

    Фермер выпорол белку за кражу зерна: видео

    2 комментария
    • Фото: weibo.com
    Фермер выпорол белку за кражу зерна: видео

    Фермер выпорол белку за кражу зерна: видео

    Фермер выпорол белку за кражу зерна: видео
    • Фото: weibo.com

      • Фермер из Китая снял на видео, как наказывает белку за то, что она воровала его зерно.

      На записи видно, как белка, привязанная к стеклянной бутылке, пытается увернуться от ударов прутиком, а фермер в это время отчитывает ее. Мужчина вслух обвиняет зверька в воровстве и стыдит за то, что он крадет зерно у семьи, которая и так с трудом выживает. Избиение продолжается в течение нескольких минут.

      Инцидент произошел в провинции Гуйчжоу на юге Китая, сообщает Daily Mail. Осталась ли белка жива после экзекуции, неизвестно.

      Зоозащитники из разных стран уже выступили с резкой критикой поступка фермера. Представитель азиатского подразделения организации PETA («Люди за этичное обращение животных») Кит Гуо заявил изданию, что это видео — еще одна причина того, почему Китаю необходим закон о защите животных.

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