Фермер выпорол белку за кражу зерна: видео

Фермер из Китая снял на видео, как наказывает белку за то, что она воровала его зерно.
На записи видно, как белка, привязанная к стеклянной бутылке, пытается увернуться от ударов прутиком, а фермер в это время отчитывает ее. Мужчина вслух обвиняет зверька в воровстве и стыдит за то, что он крадет зерно у семьи, которая и так с трудом выживает. Избиение продолжается в течение нескольких минут.
Инцидент произошел в провинции Гуйчжоу на юге Китая, сообщает Daily Mail. Осталась ли белка жива после экзекуции, неизвестно.
Зоозащитники из разных стран уже выступили с резкой критикой поступка фермера. Представитель азиатского подразделения организации PETA («Люди за этичное обращение животных») Кит Гуо заявил изданию, что это видео — еще одна причина того, почему Китаю необходим закон о защите животных.
Инцидент произошел в провинции Гуйчжоу на юге Китая, сообщает Daily Mail. Осталась ли белка жива после экзекуции, неизвестно.
Зоозащитники из разных стран уже выступили с резкой критикой поступка фермера. Представитель азиатского подразделения организации PETA («Люди за этичное обращение животных») Кит Гуо заявил изданию, что это видео — еще одна причина того, почему Китаю необходим закон о защите животных.
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