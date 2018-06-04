Петербург принял чемпионат Росгвардии по плаванию

Сегодня в центре плавания на улице Хлопина прошли завершающие заплывы чемпионата войск Национальной гвардии России.

Спортсмены продемонстрировали свое мастерство на коротких и длинных дистанциях вольным стилем, на спине, баттерфляем и брассом. В Петербург приехали представители из восьми округов. Всего в соревнованиях приняли участие около 100 человек. При этом многие из них — мастера спорта международного класса.



Например, Дарья Муллакаева выступала на летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. И сегодня она показала хороший результат.



У мужчин конкуренция была выше. Они признавались: к заплывам готовились, тренировались не один месяц. Закончился чемпионат комбинированной эстафетой. Всего на этих соревнованиях разыграли 17 комплектов медалей.