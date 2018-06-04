    В Питере полицейские прикрыли домашнее казино. Санкт-Петербург, игорный бизнес, полиция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Питере полицейские прикрыли домашнее казино

    В Питере полицейские прикрыли домашнее казино

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    В Питере полицейские прикрыли домашнее казино

    В Питере полицейские прикрыли домашнее казино

      Нелегальное представительство Лас-Вегалса ликвидировали полицейские на Лиговском проспекте.

      Подпольное казино располагалось в одном из жилых домов. В обычную квартиру поместили 32 игровых автоматов. При этом организаторы попытались спрятать нелегальный бизнес за бронированной дверью. Кроме того, они установили на входе систему видеонаблюдения.

      Ровно год назад в этом же помещении сотрудники полиции уже закрывали казино. Судя по всему, игорное заведение не перестало пользоваться спросом. Во время визита полицейских в доморощенном казино находились семеро игроков. Сейчас правоохранители разыскивают организаторов подпольного бизнеса.

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