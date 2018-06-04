Путин отправил в отставку главного кадровика СКР

Руководитель управления кадров Следственного комитета РФ Виктор Долженко освобожден от должности.
Об отставке главного кадровика говорится в указе, который подписал Владимир Путин. Текст указа опубликован на официальном портале правовой информации.
Виктор Долженко работал руководителем управления кадров СКР семь лет. В 2011 году его на эту должность назначил Дмитрий Медведев.
Отметим, что ранее СМИ связывали имя Долженко с расследованием дела вора в законе Шакро Молодого и взятках высокопоставленным офицерам СКР от представителей криминала. Впрочем, сам Долженко отмечал, что ему «очень обидно, что журналисты занимаются такими подтасовками».
Также главный кадровик СКР сообщал РБК, что еще 14 мая написал прошение об отставке, которое было удовлетворено. Долженко подчеркивал, что 49 лет отдал службе государству и решил уйти на пенсию.
Отметим, что ранее сегодня президент отправил в отставку главу управления МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова, который был арестован по делу о пожаре в «Зимней вишне», и руководителя УМВД по Крыму Сергея Абисова.
Виктор Долженко работал руководителем управления кадров СКР семь лет. В 2011 году его на эту должность назначил Дмитрий Медведев.
Отметим, что ранее СМИ связывали имя Долженко с расследованием дела вора в законе Шакро Молодого и взятках высокопоставленным офицерам СКР от представителей криминала. Впрочем, сам Долженко отмечал, что ему «очень обидно, что журналисты занимаются такими подтасовками».
Также главный кадровик СКР сообщал РБК, что еще 14 мая написал прошение об отставке, которое было удовлетворено. Долженко подчеркивал, что 49 лет отдал службе государству и решил уйти на пенсию.
Отметим, что ранее сегодня президент отправил в отставку главу управления МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова, который был арестован по делу о пожаре в «Зимней вишне», и руководителя УМВД по Крыму Сергея Абисова.
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