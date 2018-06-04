В питерском Купчине Ростехнадзор не дает запустить новые лифты

Модернизация лифтов в доме 42, корпус 1 по Малой Балканской улице началась еще в декабре. Однако до сих пор люди вынуждены ходить пешком. Особенно трудно жить в такой ситуации пенсионерам.

Для пожилой собаки Муси прогулка теперь сократилась до выхода к лифту и обратно. А вот для ее хозяйки Лидии Гришиной, наоборот, растянулась на несколько часов. Ведь за продуктами выходить нужно. Причем большую часть этого путешествия она проводит на лестнице. Ее квартира на 7-м этаже.



Лидия Гришина, житель дома 42/1 по Малой Балканской улице: «Я подтягиваюсь и подымаюсь таким образом. В руках нести не могу много — коляску брала. Сейчас с коляской мне не подняться, поэтому я иду с сумкой. Теперь много в магазине не наберешь».



Подъемные механизмы безмолвствуют до сих пор. В ЖКС №3 Фрунзенского района трясут неподписанными актами на ввод. Мол, и готовы запустить, но ждут, когда разрешение спустится с этажа Ростехнадзора, который пока активно удерживает двери и указывает на существенные нарушения.



Инспекторам не нравится уровень огнестойкости кабин, не отрегулирован замок дверей кабины лифта. В свою очередь в управляющей компании говорят: подрядчики не так оформили документы. Случайно ли, но ошибки здесь по всем пунктам, передает корреспондент НТВ Антон Зыков.