    На территории петербургского хлебозавода появится блокадная экспозиция. Законодательное собрание Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург, блокада Ленинграда, выставки и музеи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа территории петербургского хлебозавода появится блокадная экспозиция

    На территории петербургского хлебозавода появится блокадная экспозиция

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    На территории петербургского хлебозавода появится блокадная экспозиция

    На территории петербургского хлебозавода появится блокадная экспозиция

      В Заксобрании обсуждали проекты по модернизации действующего Музея обороны и блокады Ленинграда, а также приспособления Левашовского хлебозавода под общественно-культурное пространство.

      Судьбу Музея обороны и блокады Ленинграда, а также Левашовского хлебозавода сегодня обсудили депутаты, эксперты и даже девелоперы. Кстати, именно представитель компании, которая недавно приобрела памятник конструктивизма на Барочной улице, рассказал в городском Заксобрании, как комплекс, где всю блокаду выпекали хлеб, приспособят под общественно-деловое пространство.

      Проект с вложениями около 1 млрд 200 млн рублей предполагает в числе прочего организацию экспозиции, посвященной осажденному городу. А ее формированием, как объявили сегодня, займется знаменитый историк Лев Лурье.

      Впрочем, даже имя уважаемого петербуржца и общественника не спасло концепцию от критики градозащитников. Однако саму возможность обсуждать проект в таком демократичном режиме в Заксобрании оценили высоко.

      Также на суд депутатов представили концепцию создания музейно-выставочного комплекса «Оборона и блокада Ленинграда». Существующие площади и экспозиция учреждения в Соляном переулке не удовлетворяют современным запросам публики.

      В ближайшие полтора года в районе Смольной улицы возведут комплекс, под который отведен участок почти в два гектара. После изучения опыта известных российских и зарубежных музеев схожей тематики авторы концепции предложили дополнить экспозиционную функцию учреждения научно-исследовательской и театрально-концертной.

      Впрочем, их оппоненты сегодня усомнились в целесообразности создания столь мощного центра по сбору сведений о блокаде Ленинграда, которая и так достаточно подробно описана историками.

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