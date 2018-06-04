На территории петербургского хлебозавода появится блокадная экспозиция

В Заксобрании обсуждали проекты по модернизации действующего Музея обороны и блокады Ленинграда, а также приспособления Левашовского хлебозавода под общественно-культурное пространство.

Судьбу Музея обороны и блокады Ленинграда, а также Левашовского хлебозавода сегодня обсудили депутаты, эксперты и даже девелоперы. Кстати, именно представитель компании, которая недавно приобрела памятник конструктивизма на Барочной улице, рассказал в городском Заксобрании, как комплекс, где всю блокаду выпекали хлеб, приспособят под общественно-деловое пространство.



Проект с вложениями около 1 млрд 200 млн рублей предполагает в числе прочего организацию экспозиции, посвященной осажденному городу. А ее формированием, как объявили сегодня, займется знаменитый историк Лев Лурье.



Впрочем, даже имя уважаемого петербуржца и общественника не спасло концепцию от критики градозащитников. Однако саму возможность обсуждать проект в таком демократичном режиме в Заксобрании оценили высоко.



Также на суд депутатов представили концепцию создания музейно-выставочного комплекса «Оборона и блокада Ленинграда». Существующие площади и экспозиция учреждения в Соляном переулке не удовлетворяют современным запросам публики.



В ближайшие полтора года в районе Смольной улицы возведут комплекс, под который отведен участок почти в два гектара. После изучения опыта известных российских и зарубежных музеев схожей тематики авторы концепции предложили дополнить экспозиционную функцию учреждения научно-исследовательской и театрально-концертной.



Впрочем, их оппоненты сегодня усомнились в целесообразности создания столь мощного центра по сбору сведений о блокаде Ленинграда, которая и так достаточно подробно описана историками.