    В Ленобласти выгорел лес в музее-заповеднике «Монрепо». Ленинградская область, выставки и музеи, лесные пожары, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Ленобласти выгорел лес в музее-заповеднике «Монрепо»

    В Ленобласти выгорел лес в музее-заповеднике «Монрепо»

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    В Ленобласти выгорел лес в <nobr>музее-заповеднике</nobr> «Монрепо»

    В Ленобласти выгорел лес в музее-заповеднике «Монрепо»

    В Ленобласти выгорел лес в <nobr>музее-заповеднике</nobr> «Монрепо»

      Сегодня в музее-заповеднике «Монрепо» продолжают работать спасатели. Сотрудники МЧС ликвидируют последствия серьезного пожара, который произошел здесь накануне.

      К этому моменту открытый огонь в «Монрепо» ликвидирован. Однако в парке до сих пор сохраняется пожароопасная обстановка. В некоторых местах тлеет торф и хвойная подстилка.

      По предварительной оценке, за выходные там выгорело 6 гектаров леса. Как заявили в администрации «Монрепо», историческая часть, где ведутся реставрационные работы, не пострадала.

      Огонь прошел вдоль железной дороги. Чтобы справиться с возгоранием, пришлось задействовать пожарный поезд. Стволы деревьев оказались сильно обожжены. Из-за угрозы их падения посетителей просят воздержаться от прогулок по лесной части заповедника в ближайшие две недели.

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