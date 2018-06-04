В Ленобласти выгорел лес в музее-заповеднике «Монрепо»

Сегодня в музее-заповеднике «Монрепо» продолжают работать спасатели. Сотрудники МЧС ликвидируют последствия серьезного пожара, который произошел здесь накануне.

К этому моменту открытый огонь в «Монрепо» ликвидирован. Однако в парке до сих пор сохраняется пожароопасная обстановка. В некоторых местах тлеет торф и хвойная подстилка.



По предварительной оценке, за выходные там выгорело 6 гектаров леса. Как заявили в администрации «Монрепо», историческая часть, где ведутся реставрационные работы, не пострадала.



Огонь прошел вдоль железной дороги. Чтобы справиться с возгоранием, пришлось задействовать пожарный поезд. Стволы деревьев оказались сильно обожжены. Из-за угрозы их падения посетителей просят воздержаться от прогулок по лесной части заповедника в ближайшие две недели.