Грузовик с асфальтом сгорел дотла на севере Петербурга

Перевернувшийся КамАЗ на некоторое время парализовал кольцевую автодорогу. В результате аварии машина загорелась.

Сегодня на севере Петербурга участок КАДа заволокло черным дымом. Груженную битумом фуру опрокинуло неподалеку от съезда к ТЦ «Мега». Упавшая машина вспыхнула вместе с содержимым.



Горящий грузовик приходилось объезжать со скоростью не более семи километров в час. В какой-то момент внешнее кольцо оказалось полностью перекрыто. Затор растянулся почти на два километра.



Тушить горящий автомобиль выехали две пожарные цистерны. На место ДТП прилетел даже вертолет санитарной авиации, но его помощь не потребовалась. В итоге корпус КамАЗа сгорел дотла.



Водителя перевернувшегося грузовика с асфальтом госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.



Сейчас движение на кольцевой практически полностью восстановлено. Очевидцы, не потерявшие чувство юмора в пробке, даже предложили укатать разогретый асфальт, чтобы материал не пропал впустую.