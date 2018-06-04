    Путин уволил главу МЧС Кузбасса Мамонтова

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    • Фото: ruspekh.ru
    Путин уволил главу МЧС Кузбасса Мамонтова

    Путин уволил главу МЧС Кузбасса Мамонтова

    Путин уволил главу МЧС Кузбасса Мамонтова
  • Фото: ruspekh.ru

    • Президент России подписал указ об увольнении главы МЧС Кузбасса, арестованного по делу о пожаре в «Зимней вишне».

    Президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности главы управления МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова, передает ТАСС.

    Из текста указа: «Освободить от занимаемой должности генерал-майора внутренней службы Мамонтова Александра Сергеевича, начальника Главного управления Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кемеровской области».

    смотретьГлава МЧС Кузбасса арестован по делу о пожаре в «Зимней вишне»
    Глава МЧС Кузбасса арестован по делу о пожаре в «Зимней вишне»
    Напомним, Мамонтов сейчас находится под арестом по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». Чиновника обвиняют в халатности и растрате более 1,8 млн рублей. По версии следствия, он не запланировал и не провел в 2017 и 2018 годах противопожарную проверку в ТЦ, где 25 марта при пожаре погибли 60 человек, большинство из них — дети. Кроме Мамонтова, по делу о халатности проходит начальник отдела надзора управления МЧС по городу Кемерово Григорий Терентьев.

    Сам Мамонтов свою вину не признал. Ранее он сообщал, что подал рапорт об увольнении еще в апреле, но документ не был подписан, так как сменился министр. Новый рапорт перед своим арестом он подать не успел.

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