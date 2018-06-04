Серена Уильямс отказалась от поединка с Шараповой на Roland Garros

Бывшая первая ракетка Серена Уильямс снялась с Открытого чемпионата Франции
из-за травмы.
Американская теннисистка рассказала, что у нее возникли проблемы с мышцами. Уильямс испытывает сильную боль и опасается, что из-за травмы не сможет выполнять подачи.
При этом Серена Уильямс отметила, что ей очень обидно отказываться от встречи с Марией Шараповой, так как она очень любит играть с россиянкой, сообщается в Twitter турнира.
Таким образом, Шарапова смогла без борьбы попасть четвертьфинал Roland Garros, где встретится с Гарбинье Мугурусой из Испании или украинкой Лесей Цуренко.
При этом Серена Уильямс отметила, что ей очень обидно отказываться от встречи с Марией Шараповой, так как она очень любит играть с россиянкой, сообщается в Twitter турнира.
Таким образом, Шарапова смогла без борьбы попасть четвертьфинал Roland Garros, где встретится с Гарбинье Мугурусой из Испании или украинкой Лесей Цуренко.
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