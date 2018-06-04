    Серена Уильямс отказалась от поединка с Шараповой на Roland Garros

    1 комментарий

    Серена Уильямс отказалась от поединка с Шараповой на Roland Garros

    Серена Уильямс отказалась от поединка с Шараповой на Roland Garros

    Бывшая первая ракетка Серена Уильямс снялась с Открытого чемпионата Франции из-за травмы.

    Американская теннисистка рассказала, что у нее возникли проблемы с мышцами. Уильямс испытывает сильную боль и опасается, что из-за травмы не сможет выполнять подачи.

    При этом Серена Уильямс отметила, что ей очень обидно отказываться от встречи с Марией Шараповой, так как она очень любит играть с россиянкой, сообщается в Twitter турнира.

    Таким образом, Шарапова смогла без борьбы попасть четвертьфинал Roland Garros, где встретится с Гарбинье Мугурусой из Испании или украинкой Лесей Цуренко.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru