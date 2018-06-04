    РФ объявила в международный розыск владельца американского музея русских икон

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    • Фото: Barbe McGovern / facebook.com
    РФ объявила в международный розыск владельца американского музея русских икон

    РФ объявила в международный розыск владельца американского музея русских икон

    РФ объявила в международный розыск владельца американского музея русских икон
  • Фото: Barbe McGovern / facebook.com

    • Тверской суд Москвы принял решение о заочном аресте американца Гордона Лэнктона, владельца частного музея русских икон.

    Гражданин США стал фигурантом дело о невозвращении в Россию культурных ценностей. Суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал Лэнктона на два месяца. Также американец объявлен в международный розыск.

    В суде не уточнили суть обвинения, однако, как отмечает «Интерфакс», речь, скорее всего, идет о невозвращении в Россию выставки «Московские сокровища». Эта выставка экспонировалась в основанном Лэнктоном Музее русских икон в Клинтоне (штат Массачусетс). В 2011 году в музее сообщили о готовности досрочно вернуть иконы.

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