Медведев назначил Дворковича главой фонда «Сколково»

Премьер-министр РФ объявил о решении изменить структуру руководства фонда «Сколково» и назначить Аркадия Дворковича председателем фонда.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил о назначении бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича председателем фонда «Сколково». Такое заявление Медведев сделал на встрече с членами совета фонда в понедельник, передает «Интерфакс».
Дмитрий Медведев, премьер-министр РФ: «Я предлагаю ввести новую должность — председателя фонда, и назначить на нее Аркадия Владимировича Дворковича, а Виктор Феликсович (Вексельберг — прим. НТВ.Ru), надеюсь, будет осуществлять свои функции в качестве сопредседателя совета фонда».
Напомним, согласно прежнему уставу, фонд должны были возглавлять два сопредседателя на общественных началах, один из них был президентом фонда. До сих пор должность президента фонда занимал глава компании «Ренова» Виктор Вексельберг, который весной был включен в санкционный список США. В мае Дворкович стал сопредседателем вместо экс-президента Intel Крейга Барретта, который покинул фонд.
Медведев также добавил, что правительство продолжит оказывать поддержку инновационному центру.
Дмитрий Медведев: «Правительство и далее будет уделять проекту особое внимание, мы сохраним те преференции, которые есть для его участников, будем выделять гранты, конечно, софинансировать развитие сервисной инфраструктуры».
Дмитрий Медведев, премьер-министр РФ: «Я предлагаю ввести новую должность — председателя фонда, и назначить на нее Аркадия Владимировича Дворковича, а Виктор Феликсович (Вексельберг — прим. НТВ.Ru), надеюсь, будет осуществлять свои функции в качестве сопредседателя совета фонда».
Напомним, согласно прежнему уставу, фонд должны были возглавлять два сопредседателя на общественных началах, один из них был президентом фонда. До сих пор должность президента фонда занимал глава компании «Ренова» Виктор Вексельберг, который весной был включен в санкционный список США. В мае Дворкович стал сопредседателем вместо экс-президента Intel Крейга Барретта, который покинул фонд.
Медведев также добавил, что правительство продолжит оказывать поддержку инновационному центру.
Дмитрий Медведев: «Правительство и далее будет уделять проекту особое внимание, мы сохраним те преференции, которые есть для его участников, будем выделять гранты, конечно, софинансировать развитие сервисной инфраструктуры».
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