В Петербурге нашли способ заставить «Газели» объезжать «мост глупости»

В Северной столице перед знаменитым «мостом глупости» повесили металлическую рамку с цепями. Это сделали после того, как на выходных под пролетом застряла
151-я газель с биотуалетом, который ехал в кузове и зацепился за мост крышей. Кабина сломалась. Предполагается, что теперь звон цепей будет предупреждать водителей грузовиков о недопустимой высоте кузова.
Этот мост стоило назвать Классическим русским, потому что именно здесь сталкиваются две классические русские беды. Сначала о дорогах. Давным-давно, еще до Петра I, местные жители считали, что под мостами живут тролли, которые требуют с путешествующих дань. В 2009 году строители, которые возводили мост через реку Кузьминку, сделали все, чтобы это стало правдой, заодно сохранив и другую допетровскую традицию таинственного усыхания объектов и материалов, в связи с чем спроектированный пролет под мостом в 5 метров чудесным образом превратился в 3.
Старания строителей сразу дали о себе знать. По словам Олега, который стал Twitter-летописцем моста, биться автомобили начали сразу, как конструкция была построена. Это развлекало посетителей ближайшего кафе и местных жителей.
Наконец, были сделаны дорожные знаки с указанием разрешенных габаритов и повешены деревянные ограничители. И здесь заканчивается сказ о дорогах и начинается былина о дураках. Деревянный ограничитель высоты разбили сразу, он только раззадоривал водителей «Газелей» с высоким кузовом и как бы говорил: давай, рискни, кто же в России знакам верит? Тогда на мосту вывесили баннер «„Газель“ не проедет», но и это не помогло.
Мост сделали с достаточным запасом прочности, только легкие вмятины на стали и отшлифованные крышами до блеска балки пролета свидетельствуют о решимости и мотивированности соотечественников. И здесь тоже не обошлось без троллей. Когда вся страна в соцсетях торжественно отмечала 150-ю побежденную мостом «Газель», в городском законодательном собрании сказали: ну, сколько можно?!
После депутатского запроса городские власти, как в сказке, дали дорожникам 3 дня, чтобы те придумали, как с такой кручиной справиться. И вот сегодня добры молодцы обновили знаки, поставили новые металлические ограничители, покрепче, положили искусственные лежачие препятствия. После этого водители, как по волшебству, поумнели, стали вспоминать габариты своей машины, снижать скорость и иногда даже оказываться от заманчивой идеи лихо проскочить под мостом.
Как передает корреспондент НТВ Илья Федосов, еще есть идея понизить полотно дороги и вернуть проектные 5 метров высоты, но это уже дело техники. И если все будет сделано по уму, то одной достопримечательностью в Петербурге станет меньше. И только старожилы будут рассказывать о том, что был в городе такой заколдованный мост, под которым уживались сразу две глупости — строительная и водительская.
Старания строителей сразу дали о себе знать. По словам Олега, который стал Twitter-летописцем моста, биться автомобили начали сразу, как конструкция была построена. Это развлекало посетителей ближайшего кафе и местных жителей.
Наконец, были сделаны дорожные знаки с указанием разрешенных габаритов и повешены деревянные ограничители. И здесь заканчивается сказ о дорогах и начинается былина о дураках. Деревянный ограничитель высоты разбили сразу, он только раззадоривал водителей «Газелей» с высоким кузовом и как бы говорил: давай, рискни, кто же в России знакам верит? Тогда на мосту вывесили баннер «„Газель“ не проедет», но и это не помогло.
Мост сделали с достаточным запасом прочности, только легкие вмятины на стали и отшлифованные крышами до блеска балки пролета свидетельствуют о решимости и мотивированности соотечественников. И здесь тоже не обошлось без троллей. Когда вся страна в соцсетях торжественно отмечала 150-ю побежденную мостом «Газель», в городском законодательном собрании сказали: ну, сколько можно?!
После депутатского запроса городские власти, как в сказке, дали дорожникам 3 дня, чтобы те придумали, как с такой кручиной справиться. И вот сегодня добры молодцы обновили знаки, поставили новые металлические ограничители, покрепче, положили искусственные лежачие препятствия. После этого водители, как по волшебству, поумнели, стали вспоминать габариты своей машины, снижать скорость и иногда даже оказываться от заманчивой идеи лихо проскочить под мостом.
Как передает корреспондент НТВ Илья Федосов, еще есть идея понизить полотно дороги и вернуть проектные 5 метров высоты, но это уже дело техники. И если все будет сделано по уму, то одной достопримечательностью в Петербурге станет меньше. И только старожилы будут рассказывать о том, что был в городе такой заколдованный мост, под которым уживались сразу две глупости — строительная и водительская.
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