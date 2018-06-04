Международный форум парламентариев открылся на ВДНХ

В Москве на территории ВДНХ сегодня открылся международный форум по развитию парламентаризма. Его организовали по инициативе депутатов Госдумы РФ.

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На мероприятие приехали около 500 делегатов из десятков государств. Это председатели парламентов, депутаты, ученые и эксперты в разных областях. Два дня гости будут обсуждать международную безопасность, цифровую экономику, торговые отношения, законы о деятельности средств массовой информации и другие темы.



На открытии форума выступил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. В своей речи он подчеркнул, что в современном мире именно парламентская дипломатия способна укрепить доверие между странами и повлиять на решение самых острых международных проблем.



Вячеслав Володин, председатель Госдумы РФ: «В мире, в котором начинает преобладать политика односторонних санкций и рушатся межгосударственные отношения, депутаты могут помочь сохранить доверие и связь между народами. Тем более парламентарии, представляя интересы избирателей, прекрасно понимают бессмысленность и бесперспективность санкционной политики. И те связи, которые мы сохраняем и развиваем сейчас, помогут в дальнейшем быстрее восстановить в мире атмосферу здорового прагматизма».



Итогом форума должно стать принятие декларации, в которой будет предложен новый формат взаимодействия между парламентами разных стран.