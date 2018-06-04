Украинец Сущенко получил 12 лет за шпионаж в Москве

В Москве суд признал украинца Романа Сущенко виновным в шпионаже.
Мосгорсуд приговорил гражданина Украины к 12 годом заключения, сообщает ТАСС. Слушания проходили в закрытом режиме.
Отметим, что ранее прокурор просил приговорить Сущенко к 14 годам колонии строгого режима. Сам же украинец свою вину отрицал, утверждая, что стал жертвой провокации российских спецслужб.
О задержании Сущенко в Москве стало известно в октябре 2016 года. Как сообщили в ФСБ, Сущенко, который является полковником Главного управления разведки Минобороны Украины, был задержан во время «шпионской акции» — он собирал секретные сведения о Росгвардии и Вооруженных силах РФ.
При этом в украинском агентстве «Укринформ» утверждали, что задержанный является их корреспондентом во Франции, а в Москву прибыл с частным визитом. В Киеве же называли задержание Сущенко провокацией, а обвинения в шпионаже — надуманными.
Отметим, что ранее прокурор просил приговорить Сущенко к 14 годам колонии строгого режима. Сам же украинец свою вину отрицал, утверждая, что стал жертвой провокации российских спецслужб.
О задержании Сущенко в Москве стало известно в октябре 2016 года. Как сообщили в ФСБ, Сущенко, который является полковником Главного управления разведки Минобороны Украины, был задержан во время «шпионской акции» — он собирал секретные сведения о Росгвардии и Вооруженных силах РФ.
При этом в украинском агентстве «Укринформ» утверждали, что задержанный является их корреспондентом во Франции, а в Москву прибыл с частным визитом. В Киеве же называли задержание Сущенко провокацией, а обвинения в шпионаже — надуманными.
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