    Украинец Сущенко получил 12 лет за шпионаж в Москве. Украина, журналистика, приговоры, суды, шпионаж. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУкраинец Сущенко получил 12 лет за шпионаж в Москве

    Украинец Сущенко получил 12 лет за шпионаж в Москве

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    Украинец Сущенко получил 12 лет за шпионаж в Москве

    Украинец Сущенко получил 12 лет за шпионаж в Москве

    Украинец Сущенко получил 12 лет за шпионаж в Москве

      В Москве суд признал украинца Романа Сущенко виновным в шпионаже.

      Мосгорсуд приговорил гражданина Украины к 12 годом заключения, сообщает ТАСС. Слушания проходили в закрытом режиме.

      Отметим, что ранее прокурор просил приговорить Сущенко к 14 годам колонии строгого режима. Сам же украинец свою вину отрицал, утверждая, что стал жертвой провокации российских спецслужб.

      О задержании Сущенко в Москве стало известно в октябре 2016 года. Как сообщили в ФСБ, Сущенко, который является полковником Главного управления разведки Минобороны Украины, был задержан во время «шпионской акции» — он собирал секретные сведения о Росгвардии и Вооруженных силах РФ.

      смотретьМИД РФ: задержанный украинец Сущенко не имел аккредитации журналиста
      МИД РФ: задержанный украинец Сущенко не имел аккредитации журналиста
      При этом в украинском агентстве «Укринформ» утверждали, что задержанный является их корреспондентом во Франции, а в Москву прибыл с частным визитом. В Киеве же называли задержание Сущенко провокацией, а обвинения в шпионаже — надуманными.

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