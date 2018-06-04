В Москве готовят к запуску первую пилотную зону сети 5G

В российской столице 5 июня запустят первую пилотную зону мобильной сети пятого поколения 5G.
Площадку для тестирования готовят власти Москвы совместно с оператором связи «Мегафон». Как передает ТАСС со ссылкой на департамент информационных технологий столицы, завтра состоится презентация первой пилотной зоны, в ходе которой «Мегафон» продемонстрирует практическое применение 5G в новых диапазонах частот. Также присутствующим покажут первую в России прямую трансляцию футбольного матча в формате VR с использованием технологии 5G.
Соглашение о взаимодействии в целях развития услуг связи и информационно-телекоммуникационных технологий в Москве мэр столицы Сергей Собянин и гендиректор «Мегафона» Сергей Солдатенков подписали в рамках Петербургского международного экономического форума. Документ обязывает оператора создать пилотную сеть сотовой связи пятого поколения до III квартала 2019 года, а до 2022 года осуществить коммерческий запуск сетей 5G.
Соглашение о взаимодействии в целях развития услуг связи и информационно-телекоммуникационных технологий в Москве мэр столицы Сергей Собянин и гендиректор «Мегафона» Сергей Солдатенков подписали в рамках Петербургского международного экономического форума. Документ обязывает оператора создать пилотную сеть сотовой связи пятого поколения до III квартала 2019 года, а до 2022 года осуществить коммерческий запуск сетей 5G.
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