    В Екатеринбурге 24 человека пострадали в ДТП с автобусом: видео. автобусы, ДТП, Екатеринбург. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Екатеринбурге 24 человека пострадали в ДТП с автобусом: видео

    В Екатеринбурге 24 человека пострадали в ДТП с автобусом: видео

    комментировать
    • Фото: dtp_ekb / vk.com
    В Екатеринбурге 24 человека пострадали в ДТП с автобусом: видео

    В Екатеринбурге 24 человека пострадали в ДТП с автобусом: видео

    В Екатеринбурге 24 человека пострадали в ДТП с автобусом: видео
    • Фото: dtp_ekb / vk.com

      • В Екатеринбурге выясняют обстоятельство серьезной автоаварии с участием автобуса.

      Авария произошла сегодня на 7-м км Сибирского тракта. Водитель Daewoo Nexia врезался в Fiat, после чего его вынесло на встречку, где произошло столкновение с автобусом. От сильного удара автобус опрокинулся и упал на бок, сообщает «Екатеринбург Онлайн».

      В результате ДТП травмы и ранения получили 24 человека, в том числе три подростка. 22 человека были госпитализированы.

      Сейчас на месте ЧП работают медики и полиция. По словам очевидцев, водитель Daewoo был пьян.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru