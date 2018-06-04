В Екатеринбурге 24 человека пострадали в ДТП с автобусом: видео

В Екатеринбурге выясняют обстоятельство серьезной автоаварии с участием автобуса.
Авария произошла сегодня на 7-м км Сибирского тракта. Водитель Daewoo Nexia врезался в Fiat, после чего его вынесло на встречку, где произошло столкновение с автобусом. От сильного удара автобус опрокинулся и упал на бок, сообщает «Екатеринбург Онлайн».
В результате ДТП травмы и ранения получили 24 человека, в том числе три подростка. 22 человека были госпитализированы.
Сейчас на месте ЧП работают медики и полиция. По словам очевидцев, водитель Daewoo был пьян.
В результате ДТП травмы и ранения получили 24 человека, в том числе три подростка. 22 человека были госпитализированы.
Сейчас на месте ЧП работают медики и полиция. По словам очевидцев, водитель Daewoo был пьян.
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