    Украинский теннисист пожалел о своих словах о русском языке

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    • Фото: Комитет спасения Украины / vk.com
    Украинский теннисист пожалел о своих словах о русском языке

    Украинский теннисист пожалел о своих словах о русском языке

    Украинский теннисист пожалел о своих словах о русском языке
  • Фото: Комитет спасения Украины / vk.com

    • Украинский теннисист Сергей Стаховский заявил, что сожалеет о своих словах об отношении к русскоговорящим людям.

    Соответствующая запись появилась в Twitter спортсмена.

    Сергей Стаховский, теннисист: «Мои слова были сказаны в шутку, но они были за гранью дозволенного, мне очень жаль».




    Ранее в интервью порталу 112.ua, которое велось на русском языке, украинский спортсмен признался, что у него есть «предоценка» к русскоговорящим и он готов задушить таких людей.

    Также теннисист заявил, что спорт не может быть вне политики. «Спорт и есть политика», — отметил он.

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