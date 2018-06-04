Украинский теннисист пожалел о своих словах о русском языке

Украинский теннисист Сергей Стаховский заявил, что сожалеет о своих словах об отношении к русскоговорящим людям.
Соответствующая запись появилась в Twitter спортсмена.
Сергей Стаховский, теннисист: «Мои слова были сказаны в шутку, но они были за гранью дозволенного, мне очень жаль».
Ранее в интервью порталу 112.ua, которое велось на русском языке, украинский спортсмен признался, что у него есть «предоценка» к русскоговорящим и он готов задушить таких людей.
Также теннисист заявил, что спорт не может быть вне политики. «Спорт и есть политика», — отметил он.
Сергей Стаховский, теннисист: «Мои слова были сказаны в шутку, но они были за гранью дозволенного, мне очень жаль».
Мои слова были сказаны в шутку но они были за гранью дозволенного , мне очень жаль .— Sergiy Stakhovsky (@Stako_tennis) 4 июня 2018 г.
Ранее в интервью порталу 112.ua, которое велось на русском языке, украинский спортсмен признался, что у него есть «предоценка» к русскоговорящим и он готов задушить таких людей.
Также теннисист заявил, что спорт не может быть вне политики. «Спорт и есть политика», — отметил он.
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