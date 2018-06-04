СБУ обнародовала итоги допроса Савченко на полиграфе

Проверка депутата Верховной рады Надежды Савченко на полиграфе подтвердила ее участие в подготовке госпереворота и планы других преступлений. О результатах допроса сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).
В ведомстве заявили, что сделаны «категорические выводы» о том, что Надежды Савченко были «положительные психофизиологические реакции», говорящие о том, что она не только строила планы насильственного свержения конституционного строя, но и участвовала в реализации этого замысла, а также «лично готовила насильственное свержение конституционного строя».
Кроме того, проверка показала, что Савченко участвовала в подготовке обсуждала вооруженного захвата власти на Украине и обсуждала это с главой центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимиром Рубаном, главой самопровозглашённой Донецкой народной республики Александром Захарченко и министром доходов и сборов ДНР Александром Тимофеевым.
По информации СБУ, Надежда Савченко «разработала четкий план убийства руководства», «лично распределяла роли в покушениях» и договаривалась с подельниками о том, кому и что надлежит делать во время нападения на представителей власти.
По данным ведомства, полиграф подтвердил, что депутат готовила теракты в правительственном квартале Киева и здании Верховной рады. Ранее специалисты на полигоне воспроизвели теракт в стенах парламента, который якобы планировали устроить Савченко и Рубан.
Кроме того, проверка показала, что Савченко участвовала в подготовке обсуждала вооруженного захвата власти на Украине и обсуждала это с главой центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимиром Рубаном, главой самопровозглашённой Донецкой народной республики Александром Захарченко и министром доходов и сборов ДНР Александром Тимофеевым.
По информации СБУ, Надежда Савченко «разработала четкий план убийства руководства», «лично распределяла роли в покушениях» и договаривалась с подельниками о том, кому и что надлежит делать во время нападения на представителей власти.
По данным ведомства, полиграф подтвердил, что депутат готовила теракты в правительственном квартале Киева и здании Верховной рады. Ранее специалисты на полигоне воспроизвели теракт в стенах парламента, который якобы планировали устроить Савченко и Рубан.
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