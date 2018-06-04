Парковка в Москве будет бесплатной с 10 по 12 июня

Стоянка автомобилей в зоне платных парковок в Москве будет бесплатной в предстоящие праздничные выходные с 10 по 12 июня, напомнили в мэрии Москвы.
Источник в городской администрации напомнил, что плата за парковку на улицах столицы не взимается по воскресеньям и праздничным выходным дням. Кроме того, парковка бесплатная в дни, на которые перенесены выходные постановлением правительства РФ.
Источник в мэрии Москвы: «В этом году таким постановлением выходной день 9 июня перенесен на понедельник, 11 июня. То есть парковочные каникулы в Москве продлятся в течение трех дней — с 10 по 12 июня».
По субботам парковка по-прежнему платная, а нынешняя рабочая неделя будет шестидневной — по 9 июня, подчеркнул чиновник в разговоре с «Интерфаксом».
Источник в мэрии Москвы: «В этом году таким постановлением выходной день 9 июня перенесен на понедельник, 11 июня. То есть парковочные каникулы в Москве продлятся в течение трех дней — с 10 по 12 июня».
По субботам парковка по-прежнему платная, а нынешняя рабочая неделя будет шестидневной — по 9 июня, подчеркнул чиновник в разговоре с «Интерфаксом».
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