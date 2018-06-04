    Скончался народный артист России Леонид Неведомский

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    • Кадр из фильма «Ижорский батальон», реж. Геннадий Казанский, СССР, 1972г.
    Скончался народный артист России Леонид Неведомский

    Скончался народный артист России Леонид Неведомский

    Скончался народный артист России Леонид Неведомский
  • Кадр из фильма «Ижорский батальон», реж. Геннадий Казанский, СССР, 1972г.

    • Актер Большого драматического театра имени Товстоногова Неведомский умер на 79-м году жизни.

    О смерти Леонида Неведомского в понедельник сообщила пресс-служба петербургского театра.

    Пресс-служба Большого драматического театра имени Товстоногова: «Большой Драматический театр имени Г. А. Товстоногова с глубоким прискорбием сообщает, что 3 июня 2018 года на семьдесят девятом году жизни после тяжелой болезни скончался ведущий актер БДТ, народный артист России Леонид Витальевич Неведомский».

    Дата и место церемонии прощания с артистом пока неизвестны.

    Неведомский родился в 1939 году в Витебске. К труппе БДТ имени Товстоногова он присоединился сразу после института и играл в этом театре более 50 лет. На его счету более 40 ролей в театральных спектаклях, среди которых «Ревизор», «Ханума», «Тихий Дон», и более 100 — в кино. Он снялся в фильмах «Звезда пленительного счастья», «Мачеха», «Цыган». В 1994 году Неведомский получил звание народного артиста России, в 2009 году — медаль ордена «За заслуги перед Отечеством».

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