Скончался народный артист России Леонид Неведомский

Актер Большого драматического театра имени Товстоногова Неведомский умер на
79-м году жизни.
О смерти Леонида Неведомского в понедельник сообщила пресс-служба петербургского театра.
Пресс-служба Большого драматического театра имени Товстоногова: «Большой Драматический театр имени Г. А. Товстоногова с глубоким прискорбием сообщает, что 3 июня 2018 года на семьдесят девятом году жизни после тяжелой болезни скончался ведущий актер БДТ, народный артист России Леонид Витальевич Неведомский».
Дата и место церемонии прощания с артистом пока неизвестны.
Неведомский родился в 1939 году в Витебске. К труппе БДТ имени Товстоногова он присоединился сразу после института и играл в этом театре более 50 лет. На его счету более 40 ролей в театральных спектаклях, среди которых «Ревизор», «Ханума», «Тихий Дон», и более 100 — в кино. Он снялся в фильмах «Звезда пленительного счастья», «Мачеха», «Цыган». В 1994 году Неведомский получил звание народного артиста России, в 2009 году — медаль ордена «За заслуги перед Отечеством».
Пресс-служба Большого драматического театра имени Товстоногова: «Большой Драматический театр имени Г. А. Товстоногова с глубоким прискорбием сообщает, что 3 июня 2018 года на семьдесят девятом году жизни после тяжелой болезни скончался ведущий актер БДТ, народный артист России Леонид Витальевич Неведомский».
Дата и место церемонии прощания с артистом пока неизвестны.
Неведомский родился в 1939 году в Витебске. К труппе БДТ имени Товстоногова он присоединился сразу после института и играл в этом театре более 50 лет. На его счету более 40 ролей в театральных спектаклях, среди которых «Ревизор», «Ханума», «Тихий Дон», и более 100 — в кино. Он снялся в фильмах «Звезда пленительного счастья», «Мачеха», «Цыган». В 1994 году Неведомский получил звание народного артиста России, в 2009 году — медаль ордена «За заслуги перед Отечеством».
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