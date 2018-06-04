    Под питерским «мостом глупости» застряла «Газель» с биотуалетом

    комментировать
    • Фото: @FoolsBridge / twitter.com
    Под питерским «мостом глупости» застряла «Газель» с биотуалетом

    Под питерским «мостом глупости» застряла «Газель» с биотуалетом

    Под питерским «мостом глупости» застряла «Газель» с биотуалетом
  • Фото: @FoolsBridge / twitter.com

    • В Петербурге зафиксирован очередной «рекорд глупости»: под знаменитым мостом с предупреждением «„Газель“ не пройдет» пытался проехать грузовик с биотуалетом в прицепе.

    В Twitter-аккаунте «моста глупости» появились фото очередной жертвы: на этот раз под мостом застряла «Газель» с биотуалетом.




    Тем временем в решении проблемы наметился прогресс, сообщает установивший наблюдение за мостом активист. Так, местные власти решили повесить перед въездом цепи, которые будут предупреждать водителя о высоте.




    Кроме этого, перед знаменитым мостом со дня на день должны появиться «лежачие полицейские», которые помогут снизить скорость автомобильного потока, говорится в микроблоге.

    Ранее сообщалось, что под «мостом глупости» в Петербурге застряла юбилейная 150-я «Газель». По этому поводу биолог из НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера нарисовал разноцветными бактериями картину с изображением инцидента.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru