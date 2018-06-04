Под питерским «мостом глупости» застряла «Газель» с биотуалетом

В Петербурге зафиксирован очередной «рекорд глупости»: под знаменитым мостом с предупреждением «„Газель“ не пройдет» пытался проехать грузовик с биотуалетом в прицепе.
В Twitter-аккаунте «моста глупости» появились фото очередной жертвы: на этот раз под мостом застряла «Газель» с биотуалетом.
Тем временем в решении проблемы наметился прогресс, сообщает установивший наблюдение за мостом активист. Так, местные власти решили повесить перед въездом цепи, которые будут предупреждать водителя о высоте.
Кроме этого, перед знаменитым мостом со дня на день должны появиться «лежачие полицейские», которые помогут снизить скорость автомобильного потока, говорится в микроблоге.
Ранее сообщалось, что под «мостом глупости» в Петербурге застряла юбилейная 150-я «Газель». По этому поводу биолог из НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера нарисовал разноцветными бактериями картину с изображением инцидента.
Кстати об мост вчера треснули биотуалетом. Но это не считается. Даже вспоминать не хочу…https://t.co/hCTShPkFB0— Мост глупости (@FoolsBridge) 3 июня 2018 г.
Тем временем в решении проблемы наметился прогресс, сообщает установивший наблюдение за мостом активист. Так, местные власти решили повесить перед въездом цепи, которые будут предупреждать водителя о высоте.
Прямо сейчас цепи вешают перед въездом по мост. Будут звенеть об кабину и кузов нарушителя высоты. Прогресс!— Мост глупости (@FoolsBridge) 4 июня 2018 г.
Фото будут!
Кроме этого, перед знаменитым мостом со дня на день должны появиться «лежачие полицейские», которые помогут снизить скорость автомобильного потока, говорится в микроблоге.
Ранее сообщалось, что под «мостом глупости» в Петербурге застряла юбилейная 150-я «Газель». По этому поводу биолог из НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера нарисовал разноцветными бактериями картину с изображением инцидента.
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