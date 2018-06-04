Под питерским «мостом глупости» застряла «Газель» с биотуалетом

Кстати об мост вчера треснули биотуалетом. Но это не считается. Даже вспоминать не хочу… https://t.co/hCTShPkFB0

Прямо сейчас цепи вешают перед въездом по мост. Будут звенеть об кабину и кузов нарушителя высоты. Прогресс!

Фото будут!