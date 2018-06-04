В Петербурге из реки выловили два тела без ступней и кистей рук

В Петербурге выясняют обстоятельства смерти двух мужчин. Тело одного из них достали из Невской губы рядом с Канонерским островом, а второго — из Малой Невки.
Как сообщает «Мойка78», у мертвеца, которого нашли у Канонерского острова, была отрублена левая рука, а также кисть правой. Кроме того, отсутствовали ступни обеих ног. На теле, вытащенном из Малой Невки, нашли рубленные ранения обеих ног.
На вид обоим погибшим мужчинам — не более 40 лет. Личности пока не установлены. Тела плавали в воде несколько дней.
Возбуждено уголовное дело. Следователи не исключают, что оба эпизода могут быть связаны. Не исключено, что мужчин могли пытать.
На вид обоим погибшим мужчинам — не более 40 лет. Личности пока не установлены. Тела плавали в воде несколько дней.
Возбуждено уголовное дело. Следователи не исключают, что оба эпизода могут быть связаны. Не исключено, что мужчин могли пытать.
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