    В Петербурге из реки выловили два тела без ступней и кистей рук

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    В Петербурге из реки выловили два тела без ступней и кистей рук

    В Петербурге из реки выловили два тела без ступней и кистей рук

    В Петербурге выясняют обстоятельства смерти двух мужчин. Тело одного из них достали из Невской губы рядом с Канонерским островом, а второго — из Малой Невки.

    Как сообщает «Мойка78», у мертвеца, которого нашли у Канонерского острова, была отрублена левая рука, а также кисть правой. Кроме того, отсутствовали ступни обеих ног. На теле, вытащенном из Малой Невки, нашли рубленные ранения обеих ног.

    На вид обоим погибшим мужчинам — не более 40 лет. Личности пока не установлены. Тела плавали в воде несколько дней.

    Возбуждено уголовное дело. Следователи не исключают, что оба эпизода могут быть связаны. Не исключено, что мужчин могли пытать.

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