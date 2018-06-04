    ФИФА переделает заставку к ЧМ-2018 из-за креста на Спасской башне

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    ФИФА переделает заставку к ЧМ-2018 из-за креста на Спасской башне

    ФИФА переделает заставку к <nobr>ЧМ-2018</nobr> <nobr>из-за</nobr> креста на Спасской башне

    Официальную телевизионную заставку к чемпионату мира по футболу исправят после критики внимательных болельщиков.

    Поклонники футбола, пересмотрев заставку к ЧМ-2018, обратили внимание на то, что создатели допустили ошибку. Вместо звезды на Спасской башне Московского Кремля изображен крест.

    В ФИФА уже заявили, что «рады обратной связи от российских болельщиков», и пообещали исправить ошибку. Новую заставку представят уже в ближайшее время, передает ТАСС.

    Напомним, официальная заставка к чемпионату мира, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля, была представлена ФИФА 1 июня. В ролике показали символы и главные достопримечательности 11 городов, которые будут принимать матчи турнира, а также яркие моменты из матчей чемпионата прошлых лет.

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