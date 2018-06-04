Подписчики заподозрили избитого блогера Соболева в обмане

В Интернете набирает обороты обсуждение инцидента, который произошел с популярным видеоблогером Николаем Соболевым. Он сообщил на своей странице, что стал жертвой нападения неких злоумышленников. Параллельно в Сети появилось видео избиения, но и оно не внесло ясности.
На записи видно, что бьют блогера двое, а третий снимает происходящее. Сам Соболев рассказал о нападении на своей странице, а затем опубликовал фотографии, на которых видно гематому. Однако он до сих пор не дал ни одного интервью, не обратился в полицию и запретил знакомым рассказывать о нападении.
Подписчики блогера усомнились, было ли нападение на самом деле. Если присмотреться, то можно заметить несоответствия. К примеру, бьют блогера в правую часть лица, а синяки появились на левой. Вид синяков также вызывает подозрения. Одной из первых засомневалась профессиональный гример Олеся Гусева.
Олеся Гусева, гример: «Честно говоря, цвет не совпадает, там есть как свежие раны, так и потемневшие, которые требуют несколько дней. Плюс не хватает некоторых припухлостей».
С Гусевой солидарен и врач Александр Ращупкин. Он работает анестезиологом в Боткинской больнице, раньше был травматологом. Говорит, что за дежурство к нему поступали десятки пациентов с гематомами, и настоящий синяк от нарисованного он отличит с первого взгляда. Ращупкин считает, что травму блогера можно считать не телесным повреждением, а острым приступом жажды популярности. Ведь даже на таких событиях блогеры могут заработать: о них начинают говорить, а их видео собирают просмотры.
О блогере Соболеве в свое время не говорил разве что ленивый. Соболев стал известным после скандала, связанного с Дианой Шурыгиной. До этого он снимал розыгрыши и социальные эксперименты. На своем канале Соболев комментирует новости и, судя по всему, умеет поднимать хайп. Если это было его целью и в истории с избиением, план удался: о блогере опять вспомнили, и подписчиков прибавилось. Правда, если история с избиением окажется обманом, что будет делать Соболев?
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Антона Талпы.
Подписчики блогера усомнились, было ли нападение на самом деле. Если присмотреться, то можно заметить несоответствия. К примеру, бьют блогера в правую часть лица, а синяки появились на левой. Вид синяков также вызывает подозрения. Одной из первых засомневалась профессиональный гример Олеся Гусева.
Олеся Гусева, гример: «Честно говоря, цвет не совпадает, там есть как свежие раны, так и потемневшие, которые требуют несколько дней. Плюс не хватает некоторых припухлостей».
С Гусевой солидарен и врач Александр Ращупкин. Он работает анестезиологом в Боткинской больнице, раньше был травматологом. Говорит, что за дежурство к нему поступали десятки пациентов с гематомами, и настоящий синяк от нарисованного он отличит с первого взгляда. Ращупкин считает, что травму блогера можно считать не телесным повреждением, а острым приступом жажды популярности. Ведь даже на таких событиях блогеры могут заработать: о них начинают говорить, а их видео собирают просмотры.
О блогере Соболеве в свое время не говорил разве что ленивый. Соболев стал известным после скандала, связанного с Дианой Шурыгиной. До этого он снимал розыгрыши и социальные эксперименты. На своем канале Соболев комментирует новости и, судя по всему, умеет поднимать хайп. Если это было его целью и в истории с избиением, план удался: о блогере опять вспомнили, и подписчиков прибавилось. Правда, если история с избиением окажется обманом, что будет делать Соболев?
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Антона Талпы.
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