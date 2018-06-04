Мать затравленного первоклашки избила подростков на детской площадке

В деталях неоднозначной истории разбираются сейчас якутские полицейские. Они изучают запись, на которой женщина избивает подростков на детской площадке, нисколько не смущаясь очевидцев. Она уверяет, что компания школьников постоянно издевается над ее сыном. Якобы из-за них мальчик стал бояться выходить из дома. Увидев, что ее ребенок подвергся очередному нападению, она бросилась на защиту.

Материнский инстинкт или преступная несдержанность заставили женщину поднять руку на детей во дворе — полицейские не смогли понять по любительской записи, опубликованной в Интернете. Видно, что подросткам досталось крепко. Но из эмоционального диалога становится также ясно, что они далеко не ангелы. Стражам порядка придется допросить всех участников и очевидцев скандала на игровой площадке.



Сын этой женщины учится в первом классе. Он неоднократно жаловался дома на то, что старшие ребята во дворе, что называется, не дают прохода. Сегодня героиню ролика ждут в полицейском участке. Наталья пытается оправдаться. Говорит, сил уже не было смотреть на то, как сын каждый раз возвращается домой со слезами, а порой и в синяках. Мальчик, по ее словам, даже боится из дома выходить. В этот раз, признается она, из окна увидела, как ребенка избивают, и не сдержалась.



На защиту матери, кстати, встали соседи. Говорят, подростки держат в страхе не только сына Натальи, но и всех малышей во дворе.



Альбина Тумакова, соседка: «У меня с балкона это видно, и как бы я даже сама прикрикивала, не трогайте малышей. Они не слушаются. Матерятся больше взрослых, даже я таких слов не знаю. Ужас».



Наказанные школьники после инцидента, конечно, сразу пожаловались своим родителям. Те подобных методов воспитания не оценили и решили нанести ответный удар — с помощью юристов.



Альбина Ушницкая, старший референт пресс-службы МВД России по Республики Саха (Якутия): «Обратилась мать 8-летнего мальчика с жалобой на действия жительницы города Якутска, которая нанесла телесные повреждения ее несовершеннолетнему сыну. Заявление законного представителя несовершеннолетнего зарегистрировано, проводится процессуальная проверка».



Наталья говорит: за свою агрессивную выходку она готова понести наказание, но хочет добиться заслуженного и для обидчиков сына. Встречное заявление на подростков женщина уже написала.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Дарьи Вязовой.