    В Тюмени продавщица ударила ножом покупателя за попытку вернуть джинсовый костюм

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    В Тюмени продавщица ударила ножом покупателя за попытку вернуть джинсовый костюм

    В Тюмени продавщица ударила ножом покупателя за попытку вернуть джинсовый костюм

    В Тюмени задержали продавщицу, напавшую на клиента, который решил вернуть товар.

    Пострадавший мужчина пытался вернуть джинсовый костюм, качество которого его не удовлетворило. Клиент пришел на рынок, где купил одежду, и попытался забрать свои деньги, однако 33-летняя продавщица ответила ему отказом.

    Во время перепалки женщина достала нож и ударила им недовольного покупателя в живот. Свидетелем произошедшего стала женщина, которая обратилась в полицию и вызвала скорую.

    Подозреваемая уже задержана. Ей грозит до 10 лет заключения по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», сообщили в тюменском УМВД.

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