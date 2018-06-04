В Тюмени продавщица ударила ножом покупателя за попытку вернуть джинсовый костюм

В Тюмени задержали продавщицу, напавшую на клиента, который решил вернуть товар.
Пострадавший мужчина пытался вернуть джинсовый костюм, качество которого его не удовлетворило. Клиент пришел на рынок, где купил одежду, и попытался забрать свои деньги, однако 33-летняя продавщица ответила ему отказом.
Во время перепалки женщина достала нож и ударила им недовольного покупателя в живот. Свидетелем произошедшего стала женщина, которая обратилась в полицию и вызвала скорую.
Подозреваемая уже задержана. Ей грозит до 10 лет заключения по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», сообщили в тюменском УМВД.
Во время перепалки женщина достала нож и ударила им недовольного покупателя в живот. Свидетелем произошедшего стала женщина, которая обратилась в полицию и вызвала скорую.
Подозреваемая уже задержана. Ей грозит до 10 лет заключения по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», сообщили в тюменском УМВД.
Комментарии