    Лавров передал Ким Чен Ыну письмо Путина

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    Лавров передал Ким Чен Ыну письмо Путина

    Лавров передал Ким Чен Ыну письмо Путина

    Сергей Лавров передал Ким Чен Ыну приглашение Владимира Путина посетить Россию, одним из возможных поводов для визита фигурировал ВЭФ.

    Одним из возможных поводов для визита Ким Чен Ына в России может стать участие в Восточном экономическом форуме, который стартует 11 сентября во Владивостоке. В Кремле подтвердили, что написанное Владимиром Путиным приглашение было передано северокорейскому лидеру.

    Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «В ходе контактов нашего министра иностранных дел Сергея Лаврова в Пхеньяне он Ким Чен Ыну передал приглашение посетить Российскую Федерацию. В том числе в качестве одного из возможных поводов для такого визита фигурировал действительно Дальневосточный экономический форум».

    В Кремле ждут ответа из КНДР.

    Дмитрий Песков: «Насколько это будет удобно и подходяще для северокорейской стороны, покажет время, а также проработка по дипломатическим каналам. Пока каких-то точных параметров нет».

    Также глава президентской пресс-службы отметил, что встреча российского лидера с северокорейским на полях июньского саммита ШОС в Китае не прорабатывается, сообщает ТАСС.

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