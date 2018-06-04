В Йошкар-Оле неопытная автомобилистка убила ребенка и покалечила его бабушку

В Йошкар-Оле 7-летний мальчик стал жертвой ДТП. Его бабушка госпитализирована.

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пешеходы

ЧП случилось во дворе дома на улице Строителей. 42-летняя женщина, управлявшая автомобилем KIA, завернула во двор и, не сбавляя скорости, сбила пенсионерку с внуком, после чего остановилась. Как сообщают местные СМИ, очевидцам пришлось руками поднимать машину, чтобы вытащить из-под колес пешеходов.



В результате мальчик получил смертельные травмы. Его бабушка была доставлена в больницу и помещена в реанимацию.



Как сообщили в УГИБДД по Марий Эл, виновница трагедии имела двухмесячный стаж вождения.