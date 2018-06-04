Песков прокомментировал просьбу сахалинских депутатов о строительстве моста

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал предложение сахалинских депутатов, касающееся строительства моста между островом и материком.
Песков назвал эту идею «вопросом экономической целесообразности» и усомнился в том, что сейчас кто-то может ответить на него однозначно.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Это вопрос экономической целесообразности. Я не думаю, что кто-то сейчас может дать однозначный ответ на этот вопрос. Этот вопрос должен предварительно прорабатываться экспертами в рамках правительства с учетом всех многочисленных аспектов».
Сахалинская областная дума собирается направить российскому руководству обращение с просьбой построить мост между Сахалином и материковой частью страны. Текст документа депутаты одобрили сегодня на внеочередном своем заседании, посвященном обсуждению только этого вопроса. Идею поддержал губернатор региона Олег Кожемяко. По его мнению, этот проект можно осуществить за счет изъятых у области нефтегазовых денег с проекта «Сахалин-2».
Председатель местного парламента Андрей Хапочкин пояснил, что в преддверии прямой линии с резидентом РФ в областную думу поступают многочисленные просьбы сахалинцев о строительстве моста, поэтому на внеочередном заседании депутаты подняли вопрос о том, чтобы обратиться к Правительству РФ и лично президенту Владимиру Путину и попросить о возведении мостового перехода.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Это вопрос экономической целесообразности. Я не думаю, что кто-то сейчас может дать однозначный ответ на этот вопрос. Этот вопрос должен предварительно прорабатываться экспертами в рамках правительства с учетом всех многочисленных аспектов».
Сахалинская областная дума собирается направить российскому руководству обращение с просьбой построить мост между Сахалином и материковой частью страны. Текст документа депутаты одобрили сегодня на внеочередном своем заседании, посвященном обсуждению только этого вопроса. Идею поддержал губернатор региона Олег Кожемяко. По его мнению, этот проект можно осуществить за счет изъятых у области нефтегазовых денег с проекта «Сахалин-2».
Председатель местного парламента Андрей Хапочкин пояснил, что в преддверии прямой линии с резидентом РФ в областную думу поступают многочисленные просьбы сахалинцев о строительстве моста, поэтому на внеочередном заседании депутаты подняли вопрос о том, чтобы обратиться к Правительству РФ и лично президенту Владимиру Путину и попросить о возведении мостового перехода.
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