В Императорском доме выразили обеспокоенность духовным состоянием Поклонской

В Императорском доме прокомментировали заявление депутата Госдумы Поклонской, в котором она назвала великую княгиню Марию Владимировну иностранкой и заявила, что та «дурит людей».
Глава канцелярии главы Российского императорского дома выразил сожаление в связи с резким заявлением депутата Госдумы Натальи Поклонской в котором она обвинила потомков императорского рода в саморекламе. Об этом представитель Дома Романовых сообщил RT.
Напомним, великая княгиня Мария Владимировна вместе с сыном на прошлой неделе проехала на LADA Largus по Крымскому мосту. Поклонская назвала главу императорского дома Романовых и ее сына «„титулованными“ гостями из Испании», отметив, что в Крыму подобные «иностранные граждане» рекламируют не только достижения России, но и себя.
Александр Закатов, директор канцелярии главы Российского императорского дома: «Остается только сожалеть о духовном состоянии госпожи Поклонской… Очень странно, что проявление любви и патриотизма со стороны Императорского дома у нее вызывает злобу».
Закатов также напомнил, что великая княгиня и князь не иностранные граждане.
Александр Закатов: «Она (Поклонская — прим. НТВ.Ru) распространяет клеветнические сведения, говоря о том, что глава Дома Романовых великая княгиня Мария Владимировна и цесаревич Георгий Михайлович — иностранцы, поскольку в 1992 году их российское гражданство было восстановлено. То есть сразу, как это стало возможным».
Напомним, великая княгиня Мария Владимировна вместе с сыном на прошлой неделе проехала на LADA Largus по Крымскому мосту. Поклонская назвала главу императорского дома Романовых и ее сына «„титулованными“ гостями из Испании», отметив, что в Крыму подобные «иностранные граждане» рекламируют не только достижения России, но и себя.
Александр Закатов, директор канцелярии главы Российского императорского дома: «Остается только сожалеть о духовном состоянии госпожи Поклонской… Очень странно, что проявление любви и патриотизма со стороны Императорского дома у нее вызывает злобу».
Закатов также напомнил, что великая княгиня и князь не иностранные граждане.
Александр Закатов: «Она (Поклонская — прим. НТВ.Ru) распространяет клеветнические сведения, говоря о том, что глава Дома Романовых великая княгиня Мария Владимировна и цесаревич Георгий Михайлович — иностранцы, поскольку в 1992 году их российское гражданство было восстановлено. То есть сразу, как это стало возможным».
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